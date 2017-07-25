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Политолог об ужесточении санкций США против РФ: все только ухудшается

26.07.2017 15:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Усиление санкций против Российской Федерации одобрено подавляющим большинством Конгресса США, на очереди — вердикт Сената и итоговая подпись президента Дональда Трампа, который продолжает жить в условиях между молотом и наковальней.

"В этом можно увидеть какую-то пустыню и безысходность. Я в этом плане пессимист и призываю всех нас не искать каких-то подводных течений. Все было понятно достаточно давно и сейчас только ухудшается. Конечно, несчастный Трамп, хотя когда его прибьют гвоздями к кресту, сказать сложно", — отметил Палагин.

Политолог об ужесточении санкций США против РФ: все только ухудшается
© AP/ Жаклин Мартин
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По мнению эксперта, с учетом ситуации, которая складывается внутри США, Дональду Трампу можно только посочувствовать, поскольку очень сложно в такой стране решать вопросы не только внешней политики, но и внутренней. Но в то же время неприятно видеть, что, по мнению американцев, сейчас в мире существуют три страны-изгоя — КНДР, Иран и Россия.

"Что хотят американцы, сказать сложно. Появилась очень серьезная сила в лице Российской Федерации, с которой нужно что-то делать. Для нас, белорусов, это тоже важный момент, потому что мы наиболее четкий соратник России, но при этом имеем свои интересы на Западе и Востоке, Севере и Юге. Но, тем не менее, все это в очередной раз, так или иначе, но коснется и нас", — считает Палагин.

Политолог об ужесточении санкций США против РФ: все только ухудшается
© Фото: из архива Геворга Мирзаяна
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Политический эксперт также отметил взаимосвязь между нынешним усилением антироссийских санкций со стороны США и предстоящей кампанией по выборам президента Российской Федерации.

"Мы уже слышали сообщения американских политологов и дипломатов о том, как они руководили предвыборной кампанией господина Ельцина, давали деньги, руководили штабами. Вмешательство в дела Российской Федерации со стороны Америки было всегда. Были и попытки влиять на ситуацию в Беларуси. Все зависит от того, насколько государство готово защищать свои интересы", — резюмировал политолог.

Беседу с директором Центра изучения внешней политики и безопасности Сергеем Палагиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Директор Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин прокомментировал радио Sputnik Беларусь новый этап противостояния России и США после...

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