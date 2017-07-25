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В Великобритании запретят машины на бензине и дизеле

26.07.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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Британия объявила о решении запретить продажу в стране дизельных и бензиновых машин с 2040 года. Британские власти не планируют штрафовать владельцев дизельных автомобилей, а предлагают им пересесть на электрокары.


Фото Mercedes-Benz

В Великобритании продажи автомобилей на дизельном топливе и бензине будут запрещены с 2040 года. Об этом узнала газета The Times и Би-би-си. Впоследствии с официальным объявлением выступил министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув, сообщает Reuters.

Поставки гибридных автомобилей, которые имеют как электромотор, так и дизельный или бензиновый двигатель, также будут прекращены. Впрочем, пока что менее 1% новых машин, проданных в Великобритании, работают только на электроэнергии.

— Водители дизельных автомобилей не виноваты, и чтобы помочь им переключиться на более чистые транспортные средства, правительство проведет консультации по целевой схеме утилизации, что является одной из ряда мер поддержки автомобилистов, — рассказал The Times представитель министерства окружающей среды. Министр Гоув в свою очередь заявил, что в некоторых наиболее загрязненных районах использование дизельных автомобилей может быть запрещено даже ранее 2040 года.

Запрет является частью правительственной программы по улучшению качества воздуха. Власти выделят еще £255 млн на оказание помощи местным властям (всего было выделено £2,7 млрд), чтобы уменьшить выбросы оксида азота (NO2) от дизельных автомобилей, заявил Гоув. Рабочие группы должны будут предоставить план по сокращению выбросов к концу марта 2018 года и финальные предложения к концу года.

Рабочим группам будет предоставлена возможность убирать лежачих полицейских, перепрограммировать светофоры и изменять дорожную разметку для выполнения поставленных задач.

Высокий суд приказал правительству опубликовать план по борьбе с загрязнением окружающей среды, постановив, что прошлая версия плана не соответствовала директивам ЕС по сокращению вредных выбросов в «кратчайшие сроки». Тем не менее источник Times в правительстве признал, что запрет на дизельные и бензиновые автомобили не позволит сократить вредные выбросы в ближайшие годы. По его словам, превышают допустимый уровень выброса вредных веществ дороги в Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле, Бристоле и Саутгемптоне.

Ранее министр окружающей среды Франции Николя Юло заявил, что страна планирует к 2040 году перестать продавать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Юло не уточнил, коснется ли это решение автомобилей-гибридов.

По словам Юло, Франция предложит налоговые льготы для тех, кто решит заменить дизельные автомобили старше 20 лет и бензиновые автомобили, произведенные до 2001 года.

 
 
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Вслед за Францией о своем решении отказаться от автомобилей с ДВС к 2040 году объявила и Великобритания.

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