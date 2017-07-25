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Природные пожары бушуют в Португалии
26.07.2017 16:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Около 1,7 тысячи сотрудников пожарной службы задействованы в тушении природных пожаров в Португалии, передает информационные агентства.
Возгорания тушат с помощью 17 пожарный самолетов. Агентство гражданской защиты Португалии сообщает, что аварийно-спасательные службы за последнее время взяли под контроль еще 20 лесных пожаров.
Наиболее серьезные пожары сейчас окружили город Макао в 200 километрах к северу от Лиссабона. Мэр Макао Антониу Лору заявил, что местным фермерам уже нанесен "катастрофический ущерб".
Согласно последним данным, от сильной засухи страдает 70% территории Португалии.
Из-за сильного ветра и высокой температуры огонь быстро распространяется.
Месяц назад лесные пожары в Португалии
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Пожарные ведут борьбу с возгораниями в центральной части Португалии, из-за опасности распространения огня эвакуированы жители некоторых населенных пунктов.
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