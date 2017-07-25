Природные пожары бушуют в Португалии

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Около 1,7 тысячи сотрудников пожарной службы задействованы в тушении природных пожаров в Португалии, передает информационные агентства.

Возгорания тушат с помощью 17 пожарный самолетов. Агентство гражданской защиты Португалии сообщает, что аварийно-спасательные службы за последнее время взяли под контроль еще 20 лесных пожаров.

Наиболее серьезные пожары сейчас окружили город Макао в 200 километрах к северу от Лиссабона. Мэр Макао Антониу Лору заявил, что местным фермерам уже нанесен "катастрофический ущерб".

Согласно последним данным, от сильной засухи страдает 70% территории Португалии.

Из-за сильного ветра и высокой температуры огонь быстро распространяется.

Месяц назад лесные пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек . Огонь вспыхнул из-за жары, которая установилась на Пиренейском полуострове. Десятки человек пострадали. Многие погибли, когда пытались покинуть зону бедствия на автомобилях.