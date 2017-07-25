БЖД увеличила грузоперевозки почти на 15 процентов





Белорусская железная дорога в первой половине 2017 года перевезла 68,442 млн т грузов, что составило 114,9% к аналогичному периоду 2016 года.

Как сообщила пресс-служба БЖД, перевозка грузов на экспорт достигла 25,97 млн т, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Объем транзитных перевозок возрос до 19,272 млн т (темп роста - 124,5%).

Кроме того, за январь-июнь 2017 года БЖД обеспечила погрузку 40,772 млн т грузов (105,9%). Грузооборот железнодорожного транспорта составил 22,852 млрд тарифных тонно-километров, что на 17,2% больше, чем за аналогичный период 2016 года. В январе-июне 2017 года во всех видах сообщений было перевезено 38,722 млн пассажиров, в том числе в международном - 1,863 млн человек.