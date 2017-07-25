|
ЕАБР усилит поддержку интеграционных проектов
26.07.2017 15:54 — Разное | Ежедневник
Евразийский банк развития усилит поддержку интеграционных проектов.
Как сообщила пресс-служба ЕАБР, по итогам очередного заседания Совета банка, был утвержден годовой отчет правления и финансовая отчетность банка за 2016 год. Правлению даны поручения по дальнейшему развитию деятельности, в частности, усилить внимание к интеграционным проектам.
Одобрено участие ЕАБР в инвестиционном проекте "Строительство и эксплуатация на платной основе "Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области, пусковой комплекс (этап строительства) №3".
Советом Евразийского банка развития также рассмотрен вопрос о текущей ситуации по проекту "Осиповичский вагоностроительный завод".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евразийский банк развития усилит поддержку интеграционных проектов.
|
Архив (Разное)
Комментарии