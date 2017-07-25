ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Предприятия восьмой месяц подряд активнее увольняют работников, чем нанимают новых

26.07.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Предприятия продолжают активнее увольнять работников. чем нанимать новых. В июне организации, по официальной статистике, приняли на работу 57 тысяч человек, а «ушли» — на 4,1 тысячи или 6,8% больше.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Больше всего ушли в минус в образовании, где в июне уволили на 40,4% больше, чем взяли новых сотрудников. Предприятия, которые оказывают административные и вспомогательные услуги, уволили на 31,8% больше работников, чем приняли, а компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, — на 29,1% больше уволили.

Зато активнее брали на работу, чем увольняли, в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги (+4,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (+10,6%), промышленность (+8%), услуги по временному проживанию и питанию (+38,9%) и других.

Предприятия больше увольняют, чем берут на работу, уже восьмой месяц подряд.

В последний раз организации активнее трудоустраивали, чем увольняли, в октябре прошлого года.

Напомним, за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.

Читайте также
Зарплата большинства белорусов недотягивает до средней
Средняя зарплата растет четвертый месяц подряд. Удастся ли выйти на 1000 рублей? Мнение экспертов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприяти продолжают активнее увольнять работников. чем нанимать новых. В июне организации приняли на работу 57 тысяч человек, а "ушли" - на 4,1 тысячи или 6,8% больше.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Ни авто, ни денег. Житель Калинковичей обманул людей более чем на 12 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика