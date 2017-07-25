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Предприятия восьмой месяц подряд активнее увольняют работников, чем нанимают новых
Предприятия продолжают активнее увольнять работников. чем нанимать новых. В июне организации, по официальной статистике, приняли на работу 57 тысяч человек, а «ушли» — на 4,1 тысячи или 6,8% больше.
Больше всего ушли в минус в образовании, где в июне уволили на 40,4% больше, чем взяли новых сотрудников. Предприятия, которые оказывают административные и вспомогательные услуги, уволили на 31,8% больше работников, чем приняли, а компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, — на 29,1% больше уволили.
Зато активнее брали на работу, чем увольняли, в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги (+4,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (+10,6%), промышленность (+8%), услуги по временному проживанию и питанию (+38,9%) и других.
Предприятия больше увольняют, чем берут на работу, уже восьмой месяц подряд.
В последний раз организации активнее трудоустраивали, чем увольняли,
Напомним, за 2016 год предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли — на 108,1 тысячи меньше.
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Предприяти продолжают активнее увольнять работников. чем нанимать новых. В июне организации приняли на работу 57 тысяч человек, а "ушли" - на 4,1 тысячи или 6,8% больше.
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