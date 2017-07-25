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Ни авто, ни денег. Житель Калинковичей обманул людей более чем на 12 тысяч долларов

26.07.2017 16:14 — Разное | Tut.by  
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Мужчина брал у земляков в долг деньги и большей частью не возвращал. Пострадавших 10 человек. Все ситуации связаны с автомобилями. В одних случаях деньги брались под предлогом их покупки для себя, в других — под заказ, как правило, с обещаниями приобретения в России на выгодных условиях, в иных — для ремонта транспортных средств. Суммы долгов фигурируют от 100 долларов до 6 000 долларов, пишет «СБ. Беларусь Сегодня».


Во всех ситуациях должник вел себя как типичный мошенник: долг обещал вернуть быстро, иным, кто давал более солидные суммы, — с процентами, затем исчезал и переставал выходить на связь. Тем, кому удавалось все же найти его и вызвать на разговор, врал, что случился форс-мажор или обещанный автомобиль уже на подходе.

Среди обманутых земляков как хорошо знакомые люди, так и малознакомые. Для некоторых данная ситуация стала серьезным испытанием, которое они не выдержали. В частности, большой долг мошеннику привел к разрыву отношений между супружеской парой. Примечательно, что люди из лучших побуждений передавали и переводили деньги из Москвы, где работали. Не дождался суда над мошенником пожилой калинковичанин, который дал ему 100 долларов на ремонт автомобиля — обвиняемый их так и не вернул, как и не отремонтировал автомобиль. К моменту суда дедушка скончался.

Мужчине было предъявлено обвинение за мошенничество в крупном размере, совершенное повторно.

— В качестве наказания обвиняемому определено 3 года и 10 месяцев лишения свободы в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, — сообщили в суде Калинковичского района.

Свою вину мошенник не признал, мол, умысла обмануть не было, деньги не смог вернуть из-за сложившихся обстоятельств.

 
 
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Во всех ситуациях должник вел себя как типичный мошенник: долг обещал вернуть быстро, иным, кто давал более солидные суммы, - с процентами, затем исчезал и...

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