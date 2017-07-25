Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить Росси почти 3,5 миллиарда долларов

Высокий суд Лондона утвердил сумму, которую Украина должна заплатить России за дефолт по принадлежащим Фонду национального благосостояния облигациям.

Как сообщил Минфин России в пресс-релизе, английский суд постановил, что помимо основного долга на 3 млрд долларов и невыплаченного купона на 75 млн долларов Украина должна заплатить штрафные проценты на основной долг и сумму невыплаченного купона. По данным Минфина, ежедневно штрафной процент составляет более 673 тыс. долларов и рассчитывается с 21 декабря 2015 года, пишет РБК .

Таким образом, сумма штрафа по состоянию на 26 июля 2017 года (за 584 дня) составляет 393 млн долларов. Это значит, что на сегодняшний день Украина должна России 3,47 млрд долларов. Кроме того, суд обязал Украину возместить России судебные расходы в размере 2,8 млн фунтов стерлингов (3,6 млн долларов), говорит российский Минфин.

Слушание, на котором суд определил порядок расчета сумм, прошло в среду, 26 июля. Текста решения на сайте суда нет. В то же время, как сообщил Минфин Украины, суд принял позицию Киева и приостановил исполнение судебного решения о выплате долга. Пауза продлится до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины, говорится в заявлении украинского Минфина.