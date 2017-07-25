Житель Гродненской области сделал передвижной самогонный аппарат на базе ГАЗа

Милиционеры обнаружили в национальном парке «Беловежская пуща» передвижной самогонный аппарат, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.



Фото: МВД

Транспортное средство нашли 24 июля около 18.00 в лесу в 265 квартале Новодворского лесничества Беловежской пущи. Также задержали и владельца передвижного самогонного комплекса — 46-летнего жителя деревни Новый Двор, Свислочского района Гродненской области, который работал в этом лесничестве.





В ходе разбирательства правоохранители обнаружили емкость с 300 литрами самогонной браги и 60 литров самогона.





Самогон изъят, брага и самогонный аппарат уничтожены.