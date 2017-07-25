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В четверг дожди и грозы в Беларуси ослабеют, обещают синоптики
26.07.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь
В течение дня 26 июля атмосферные фронты принесли в Беларусь грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, а по востоку республики град, в связи с чем
"Погодные условия на территории Беларуси формируют активные атмосферные фронты, которые смещаются к нам с юго-запада Европы.
В четверг ситуация ненадолго изменится, атмосферное давление немного подрастет, и фронтальные разделы покинут нашу страну.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Дождей станет меньше, пройдут они лишь в отдельных районах республики и будут носить кратковременный характер, местами ожидаются грозы", — сообщил синоптик.
В среднем по стране температура воздуха в ночные часы составит 13-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-29 градусов. Также в ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы.
Собеседник Sputnik также рассказал о погодных условиях в белорусской столице на ближайшие сутки.
"В Минске в ночные часы осадков не ожидается, днем возможны кратковременный дождь и гроза. В ночные и утренние часы не исключен слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит +14+16, максимальная днем +24+26", — сообщил Четырко.
Прогноз погоды от инженера-синоптика Республиканского гидрометеоцентра Матвея Четырко слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Инженер-синоптик Республиканского гидрометцентра Матвей Четырко рассказал радио Sputnik Беларусь об объявленном на среду оранжевом уровне опасности и отметил, что в...
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