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В четверг дожди и грозы в Беларуси ослабеют, обещают синоптики

26.07.2017 16:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В течение дня 26 июля атмосферные фронты принесли в Беларусь грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, а по востоку республики град, в связи с чем в стране снова объявлен оранжевый уровень опасности, рассказал собеседник Sputnik.  

"Погодные условия на территории Беларуси формируют активные атмосферные фронты, которые смещаются к нам с юго-запада Европы. Сейчас преимущественно по западу республики наблюдаются дожди, местами грозы, во многих районах усиливается ветер до 12-14 метров в секунду, но сохраняется теплая погода", — рассказал Четырко.

В четверг ситуация ненадолго изменится, атмосферное давление немного подрастет, и фронтальные разделы покинут нашу страну. 

В четверг дожди и грозы в Беларуси ослабеют, обещают синоптики
© Sputnik / Виктор Толочко
Основной удар грозового фронта пришелся на Брестскую область и Минск

"Дождей станет меньше, пройдут они лишь в отдельных районах республики и будут носить кратковременный характер, местами ожидаются грозы", — сообщил синоптик.

В среднем по стране температура воздуха в ночные часы составит 13-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23-29 градусов. Также в ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов могут сгущаться непродолжительные туманы.

Собеседник Sputnik также рассказал о погодных условиях в белорусской столице на ближайшие сутки.

"В Минске в ночные часы осадков не ожидается, днем возможны кратковременный дождь и гроза. В ночные и утренние часы не исключен слабый туман. Температура воздуха в ночные часы составит +14+16, максимальная днем +24+26", — сообщил Четырко.

Прогноз погоды от инженера-синоптика Республиканского гидрометеоцентра Матвея Четырко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Инженер-синоптик Республиканского гидрометцентра Матвей Четырко рассказал радио Sputnik Беларусь об объявленном на среду оранжевом уровне опасности и отметил, что в...

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