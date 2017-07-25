В пункте пропуска «Каменный Лог» ограничено автодвижение

В пункте пропуска «Каменный Лог» автодвижение будет ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает официальный ресурс Госпогранкомитета Беларуси.

Отмечается, что ограничение движения будет действовать с 26 июля по 2 августа.

Перевозчикам, осуществляющим пересечение белорусско-литовской границы в данном пункте пропуска рекомендуется учитывать сложившиеся обстоятельства.