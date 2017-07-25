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В пункте пропуска «Каменный Лог» ограничено автодвижение

26.07.2017 16:57 — Разное | БДГ  
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В пункте пропуска «Каменный Лог» автодвижение будет ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Об этом сообщает официальный ресурс Госпогранкомитета Беларуси.

Отмечается, что ограничение движения будет действовать с 26 июля по 2 августа.

Перевозчикам, осуществляющим пересечение белорусско-литовской границы в данном пункте пропуска рекомендуется учитывать сложившиеся обстоятельства.

Напомним, в последние годы движение автотранспорта в пункте пропуска Каменный Лог было затруднено из-за большого скопления автомобилей. Так, 24 июля здесь ждали очереди на въезд в Литву 40 легковых автомобилей и 240 фур. Скорее всего это было связано с плохим состоянием автодорожного покряытия.

 
 
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В пункте пропуска «Каменный Лог» автодвижение будет ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

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