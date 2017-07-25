«Свой отпуск мы провели не на море, а в турфирме, которая не выполнила свои обязательства», — сообщил в редакцию минчанин Юрий. ИТ-специалист вместе со своей семьей планировал отдохнуть в Черногории, но они не смогли отправиться на отдых — туркомпания «Дром-тур» не выполнила свои обязательства. Теперь Юрий, как и еще несколько пострадавших туристов, добивается возврата денег за несостоявшийся отдых.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы с семьей весь отпуск провели в туркомпании — сначала выбивая туры, а сейчас — деньги. У нас 4 семьи, всего 11 человек, — рассказывает Юрий. — Мы с детьми хотели отдохнуть, оздоровить их. Мы тур оплатили как физлица, заключили договор, чеки есть. Мы заплатили за путевку 2350 евро. Не такие маленькие деньги на самом деле, у других пострадавших семей похожие суммы.

Семья Юрий должна была улететь на отдых 14 июля, но в компании сказали, что поездка переносится на следующий день.

— 15 июля мы тоже не улетели. Пришли в турфирму, а тут уже стоят около 15 человек, спрашивали, где туры или деньги. На сегодня директор компании не может ответить, где наши деньги, — говорит Юрий. —

Юрий, как и несколько других пострадавших, на прошлой неделе написал заявление в милицию.

— Сегодня приехала семья из Витебска, они узнали, что на них билет на самолет никто даже не заказывал, в отель не проходила оплата. Директор фирмы признается, что деньги брала у нас, но не говорит, когда их вернет. Сидим как оплеванные все. Ответа нет, денег нет. Это безобразие просто. В итоге мы сидим и не знаем, что делать. Нигде не отдыхали, отпуск уже заканчивается.

Юрий рассказывает, что его семья уже дважды пользовалась услугами этой турфирмы, проблем не возникало.

— Сейчас в офисе находится 8 человек. У нас неисполнение договорных обязательств, к сожалению, произошло, — сообщила FINANCE.TUT.BY директор турфирмы Наталья Ратынская. — Нестандартная ситуация. Эти туристы уже написали заявления в определенные органы. У нас сейчас идет проверка, в ближайшее время мы сделаем возврат из-за недоказанной услуги. Но люди ждать не хотят, поэтому пришли сегодня и стали звонить.

Директор компании отмечает, что от обязательств не отказывается, и даже готова возместить моральный вред.

— Все вопрос времени. Я это говорю клиентам, но они хотят возврат средств сегодня. Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время вернуть все деньги.

По ее словам, на прошлой неделе еще двум пострадавшим семьям вернули деньги за сорванный отдых. Сейчас одной из семей компания должна 3,1 тысячи рублей, еще одной — чуть больше 2 тысяч рублей, а семье Юрия — больше 4 тысяч рублей.

Директор турфирмы уверяет, что остальные заключенные договоры будут выполнены.