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Видеофакт: человек в костюме панды играет с маленькими детенышами
26.07.2017 17:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Работники национального парка, который находится в китайской провинции Сычуань, стараются таким образом взаимодействовать с маленькими детенышами панд, когда они находятся в неволе. Это связано с тем, что они могут привыкнуть к человеку, что может снизить их шансы на выживание.
После того, как маленькие панды немного подрастут, их выпустят на свободу.
Для того, чтобы маленькие панды не распознали человека в костюме медведя, костюм смачивают отходами жизнедеятельности панд. Видео свидетельствует, что маленькие медвежата признают "старшего брата" и охотно играют с ним.
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Смотритель зоопарка переоделся в костюм взрослой панды для того, чтобы поиграть с маленькими медвежатами. Смотрите на видео, как резвились малыши.
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