Видеофакт: человек в костюме панды играет с маленькими детенышами

Работники национального парка, который находится в китайской провинции Сычуань, стараются таким образом взаимодействовать с маленькими детенышами панд, когда они находятся в неволе. Это связано с тем, что они могут привыкнуть к человеку, что может снизить их шансы на выживание.

После того, как маленькие панды немного подрастут, их выпустят на свободу.

Для того, чтобы маленькие панды не распознали человека в костюме медведя, костюм смачивают отходами жизнедеятельности панд. Видео свидетельствует, что маленькие медвежата признают "старшего брата" и охотно играют с ним.