Белорусский климат меняется: метеорологи пересмотрели температурные нормы

За последние тридцать лет среднегодовые температуры в Беларуси выросли на 1,3 градуса. В нашей стране стали выращивать более теплолюбивые сельскохозяйственные культуры и планируют сократить выброс парниковых газов в атмосферу.



Летняя жара в Минске. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Климат меняется, это уже бесспорно, — рассказал Виктор Мельник, начальник службы научно-методического обеспечения гидрометеорологического и радиационно-экологического мониторинга и фондов данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По словам специалиста, Белгидромет располагает данными о наблюдениях, начиная с XVII века. В 1989 года начался безостановочный рост температуры воздуха: за исключением одного года каждый следующий год был теплее предыдущего.

— На территории Республики Беларусь средняя многолетняя температура воздуха по сравнению с климатической нормой выросла на 1,3 градуса, это довольно значимое увеличение, — отметил специалист.

Из-за изменения климата понятие нормы пришлось пересмотреть.

— С 1 июля этого года Белгидромет перешел на новые климатические нормы, — рассказал Виктор Мельник. — Мы рассчитали эти нормы за период потепления с 1981 по 2010 год. На этот счет были рекомендации Всемирной метеорологической организации. Для нашего времени теплые зимы становятся нормой. Если раньше мы говорили, что зимой температура на 2−3 градуса выше нормы, то сейчас, если зима будет теплой, мы будем говорить что она теплее нормы на 1 градус.

На юге Полесья выделили новую агроклиматическую область, в южных районах страны начали выращивать новые сельскохозяйственные культуры. Более распространены стали виноград, бахчевые и кукуруза.

— Увеличение продолжительности вегетационного периода почти на месяц, большее количество тепла — это дополнительный фактор, который при правильном ведении сельского хозяйства даст дополнительную продукцию, — рассуждает специалист Белгидромета. — Можно привести пример: сейчас Беларусь перешла на самоокупаемость в возделывании кукурузы на зерно. При тех температурах, которые были до потепления, это было практически невозможно.

Эксперт считает, что процесс потепления продолжается, однако делать точные долгосрочные прогнозы нельзя. По его словам, выброс парниковых газов, который часто связывают с глобальным потеплением, может быть не единственной причиной изменения климата.

В апреле прошлого года Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению по борьбе с изменением климата. Наша страна обязалась снизить выбросы парниковых в атмосферу на 28% по сравнению с уровнем 1990-го года.

— Я практически уверен, что мы выполним это обязательство, — считает Иван Наркевич, главный научный сотрудник отдела международных проектов РУП «Бел НИЦ «Экология». — Сейчас мы разрабатываем стратегию низкоуглеродного развития Республики Беларусь. Снижение выбросов произойдет за счет того, что мы больше будем использовать возобновляемые источники энергии — ветер, воду, тепло, гидротермальную энергию. Но пока мы находимся в начале этого пути.

Читайте также: Моделирование климата показало пригодность Венеры для жизни