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"Это безумие". Пораженный стоимостью игроков Гвардиола потратил 1 миллиард евро на трансферы

26.07.2017 17:47 — Разное | Tut.by  
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Клубы, которые возглавлял нынешний тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в общей сложности потратили 998,4 миллиона евро на подписание новых игроков. Об этом сообщает Marca.

Как отмечается, с лета 2016 года, когда специалист возглавил английскую команду, руководство «Сити» потратило 453 миллиона евро на трансферы. При этом самый дорогой переход игрока в карьере Гвардиолы был в «Барселоне»: в 2009 году каталонцы приобрели нападающего Златана Ибрагимовича за 69,5 миллиона евро.

Начавший тренировать спортсменов в 2008-м специалист потратил большую часть средств на вратарей и защитников — 436 миллионов евро, еще 180 миллионов стоили полузащитники. За игроков линии атаки в общей сложности было отдано 382 миллиона евро.

Сам главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал суммы, которые тратятся на покупку футболистов, безумными. Его слова приводит AS.

— Это безумие. Цены растут слишком быстро. Два-три года назад было невозможно представить, чтобы кто-то мог потратить 100 миллионов евро на футболиста. Теперь это вполне возможно, причем тратятся даже большие суммы. Я бы хотел тратить меньше, но таков рынок. «Сити» подписал многих, мы омолаживаем состав. Но не только наш клуб расходует столько денег, — рассказал наставник.

Летом 2017 года «Манчестер Сити» потратил на трансферном рынке 137 миллионов евро. В частности, клуб приобрел у «Монако» французского игрока Бенжамена Менди за рекордную для защитника сумму в 57,5 миллиона евро.

25 июля сообщалось, что мадридский футбольный клуб «Реал» достиг соглашения с «Монако» о трансфере 18-летнего нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро. Этот переход может стать самым дорогим в истории футбола. В настоящий момент рекорд удерживает соотечественник Мбаппе полузащитник Поль Погба, в августе 2016 года перешедший из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

 
 
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Сам главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал суммы, которые тратятся на покупку футболистов, безумными.

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