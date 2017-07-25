Портал Defence.ru опубликовал снимки живого талисмана самой большой атомной подводной лодки в мире — тяжелого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской».



Фото: Андрей Рындин / Facebook

На борту субмарины живет дымчатая кошка неопределенной породы. Она очень любит спать на посту в боевой рубке, а также на всех подходящих для этого предметах.

«Дмитрий Донской» построен по проекту 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по классификации НАТО). Это настоящий морской левиафан размером с девятиэтажный дом и длиной с два футбольных поля.







Экипаж размещен в условиях повышенной комфортности. На лодке имеются салон для отдыха, спортзал, бассейн размером 4×2 м и глубиной 2 м, заполняемый пресной или соленой забортной водой с возможностью подогрева, солярий, обшитая дубовыми досками сауна.

Подлодка может быть вооружена 20 ядерными ракетами «Булава», а также нести на борту до 22 торпед калибра 533 мм.