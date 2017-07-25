ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кошка, которая "служит" на крупнейшем в мире атомном подводном крейсере

26.07.2017 17:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Портал Defence.ru опубликовал снимки живого талисмана самой большой атомной подводной лодки в мире — тяжелого атомного ракетного крейсера стратегического назначения «Дмитрий Донской».


Фото: Андрей Рындин / Facebook

На борту субмарины живет дымчатая кошка неопределенной породы. Она очень любит спать на посту в боевой рубке, а также на всех подходящих для этого предметах.

«Дмитрий Донской» построен по проекту 941 «Акула» (SSBN «Typhoon» по классификации НАТО). Это настоящий морской левиафан размером с девятиэтажный дом и длиной с два футбольных поля.

Экипаж размещен в условиях повышенной комфортности. На лодке имеются салон для отдыха, спортзал, бассейн размером 4×2 м и глубиной 2 м, заполняемый пресной или соленой забортной водой с возможностью подогрева, солярий, обшитая дубовыми досками сауна.

Подлодка может быть вооружена 20 ядерными ракетами «Булава», а также нести на борту до 22 торпед калибра 533 мм.

Читайте также: Подводные хищники с ядерным сердцем. Семь самых выдающихся атомоходов

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подлодка может быть вооружена 20 ядерными ракетами "Булава", а также нести на борту до 22 торпед калибра 533 мм.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Кубок Минска" начался с победы ярославского "Локомотива" над рижским "Динамо"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика