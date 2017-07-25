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"Кубок Минска" начался с победы ярославского "Локомотива" над рижским "Динамо"

26.07.2017 17:36 — Разное | Tut.by  
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В первом матче «Кубка Минска», который стартовал в «Чижовка-Арене», ярославский «Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).


Фото: hclokomotiv.ru

В составе российского клуба отличились Денис Алексеев, Денис Мосалев и забросивший в пустые ворота Егор Коршков. Единственный гол рижан — на счету Гунарса Скворцова.

Во втором матче дня в группе «А» минское «Динамо» сыграет с московскими одноклубниками. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.

Полное расписание турнира:

26 июля

«Локомотив» — «Динамо» Р (15:00)

«Динамо-Минск» — «Динамо» М (19:00)

27 июля

«Юность» — «Динамо-Минск» (15:00)

«Югра» — «Локомотив» (19:00)

28 июля

«Динамо» Р — «Югра» (15:00)

«Юность» — «Динамо» М (19:00)

29 июля

Матч за пятое место (11:30)

Матч за третье место (15:30)

Финал (19:30)

 
Теги: Минск
 
 
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В первом матче "Кубка Минска", который стартовал в "Чижовка-Арене", ярославский "Локомотив" уверенно обыграл рижское "Динамо" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

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