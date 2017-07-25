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"Кубок Минска" начался с победы ярославского "Локомотива" над рижским "Динамо"
В первом матче «Кубка Минска», который стартовал в «Чижовка-Арене», ярославский «Локомотив» уверенно обыграл рижское «Динамо» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
В составе российского клуба отличились Денис Алексеев, Денис Мосалев и забросивший в пустые ворота Егор Коршков. Единственный гол рижан — на счету Гунарса Скворцова.
Во втором матче дня в группе «А» минское «Динамо» сыграет с московскими одноклубниками. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.
Полное расписание турнира:
26 июля
«Локомотив» — «Динамо» Р (15:00)
«Динамо-Минск» — «Динамо» М (19:00)
27 июля
«Юность» — «Динамо-Минск» (15:00)
«Югра» — «Локомотив» (19:00)
28 июля
«Динамо» Р — «Югра» (15:00)
«Юность» — «Динамо» М (19:00)
29 июля
Матч за пятое место (11:30)
Матч за третье место (15:30)
Финал (19:30)
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В первом матче "Кубка Минска", который стартовал в "Чижовка-Арене", ярославский "Локомотив" уверенно обыграл рижское "Динамо" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
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