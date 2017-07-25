Под Гродно легковушка из-за дождя попала под трактор

ДТП произошло на автодороге Жерновка, что в 30 километрах от Гродно. Легковушка попала под трактор, который, как утверждает водитель, не был обозначен знаком аварийной остановки. В результате аварии водитель и пассажир легковушки отделались шоком и легкими ушибами.



Фото: Игорь Ремзик

Водитель легковушки не учел погодные условия и въехал в трактор. Как пояснил водитель легковушки на месте ДТП, трактор стоял на домкрате: рядом не было ни аварийного знака, ни самого тракториста — он появился лишь спустя полчаса. Водитель легковушки сам вызвал ГАИ. Вместе с ним в машине ехала его мать. Ни водитель, ни пассажир не получили травм.



Фото: Игорь Ремзик

Тракторист утверждает, что он выставил знак аварийной остановки. Однако на месте его обнаружить не удалось.



Фото: Игорь Ремзик