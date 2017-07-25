|
В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с ребенком и пытался скрыться
26.07.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь
"Водитель автомобиля Нива совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 10-месячный ребенок", — рассказала Ковалева.
Детскую коляску по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля катил мужчина, уточнила собеседница Sputnik.
В результате ДТП никто не пострадал, ребенок после осмотра медиками отпущен домой.
"Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами, после чего были вызваны сотрудники ГАИ", — сказала Ковалева.
Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анна Ковалева сообщила радио Sputnik Беларусь подробности шокирующего инцидента.
|
Архив (Разное)
Комментарии