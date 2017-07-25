ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с ребенком и пытался скрыться

26.07.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13 часов 25 июля на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле.

"Водитель автомобиля Нива совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 10-месячный ребенок", — рассказала Ковалева.

Детскую коляску по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля катил мужчина, уточнила собеседница Sputnik.

В результате ДТП никто не пострадал, ребенок после осмотра медиками отпущен домой.

"Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами, после чего были вызваны сотрудники ГАИ", — сказала Ковалева.

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анна Ковалева сообщила радио Sputnik Беларусь подробности шокирующего инцидента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Под Гродно легковушка из-за дождя попала под трактор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика