В Гомеле пьяный водитель сбил коляску с ребенком и пытался скрыться /

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 13 часов 25 июля на улице Богдана Хмельницкого в Гомеле .

"Водитель автомобиля Нива совершил наезд на детскую коляску, в которой находился 10-месячный ребенок", — рассказала Ковалева.

Детскую коляску по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля катил мужчина, уточнила собеседница Sputnik.

В результате ДТП никто не пострадал, ребенок после осмотра медиками отпущен домой.

"Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался скрыться с места происшествия, но был задержан очевидцами, после чего были вызваны сотрудники ГАИ", — сказала Ковалева.

Комментарий старшего инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Анны Ковалевой слушайте на радио Sputnik Беларусь.