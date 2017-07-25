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Берем музыку с собой: выбираем портативные беспроводные колонки
Многие любят брать музыку с собой в путешествие, на пикник или простую прогулку. Но качества встроенных в смартфон или планшет динамиков для этого зачастую не достаточно. С помощью сервисов
Одна из самых популярных в Беларуси портативных стереоколонок с общей мощностью в 16 Вт (2×8). Диапазон воспроизводимых частот — 70−20 000 Гц. Внешние устройства (например, смартфон или планшет) можно подключить через Bluetooth или разъем mini-jack. Сама колонка весит около 0,5 кг.
Емкость встроенной батареи равна 3000 мАч. На полную зарядку устройства уходит порядка 3,5 часов. От одного заряда колонка может непрерывно воспроизводить музыку в течение 12 часов. Из дополнительных «фишек» можно выделить защиту от воды.
Основными плюсами модели покупатели
Более простая стереомодель. Ее мощность составляет 5 Вт, диапазон воспроизводимых частот — 100−20 000 Гц. Синхронизировать колонку со смартфоном можно как «классическим» способом через линейный аудиовыход, так и без проводов - через Bluetooth или NFC.
Емкость встроенного аккумулятора составляет всего 1200 мАч. Но по заверению производителя, в режиме непрерывного воспроизведения колонка сможет продержаться до 10 часов.
Главные плюсы устройства по
Недорогая моноколонка общей мощностью в 5 Вт. Диапазон поддерживаемых частот — 20−20 000 Гц. Для синхронизации со смартфоном или планшетом используется Bluetooth, также есть линейный аудиовыход. Из дополнительных плюсов — защита от воды. Весит устройство всего 260 граммов.
Производитель заявляет, что от одного полного заряда встроенного аккумулятора устройство сможет проигрывать музыку в течение 16 часов.
Главный плюс устройства
Одна из самых дорогих и технически продвинутых колонок в нашей подборке. Ее главное преимущество — встроенный сабвуфер мощностью в 15 Вт. Стерео-динамики обладают общей мощностью в 10 Вт (2×5). Диапазон воспроизводимых частот — 62−20 000 Гц. Единственный минус — достаточно большой вес (3 кг).
Для связи со смартфоном используется Bluetooth (есть и линейный аудиовыход). Производитель обещает, что в режиме воспроизведения музыки колонка проработает порядка 20 часов.
Возможность регулировки высоких и низких частот, отличное качество звука и качество сборки покупатели
Еще одна премиальная стереомодель. Общая мощность — порядка 60 Вт (2×30). Диапазон воспроизводимых частот — 55−20 000 Гц. Весит аппарат около 1 кг. Со смартфоном колонка соединяется по Bluetooth, есть линейный аудиовыход.
Емкость встроенного аккумулятора — 2200 мАч. От одного заряда устройство может проработать порядка 24 часов.
Возможность зарядки по USB, хорошее качество звука и продуманную конструкцию корпуса пользователи
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С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку портативных беспроводных колонок, которые помогут большой компании насладиться любимыми...
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