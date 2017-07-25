Берем музыку с собой: выбираем портативные беспроводные колонки

Многие любят брать музыку с собой в путешествие, на пикник или простую прогулку. Но качества встроенных в смартфон или планшет динамиков для этого зачастую не достаточно. С помощью сервисов Яндекс.Маркет и Kupi.TUT.BY мы составили подборку портативных беспроводных колонок.





JBL Flip 4

Одна из самых популярных в Беларуси портативных стереоколонок с общей мощностью в 16 Вт (2×8). Диапазон воспроизводимых частот — 70−20 000 Гц. Внешние устройства (например, смартфон или планшет) можно подключить через Bluetooth или разъем mini-jack. Сама колонка весит около 0,5 кг.





Емкость встроенной батареи равна 3000 мАч. На полную зарядку устройства уходит порядка 3,5 часов. От одного заряда колонка может непрерывно воспроизводить музыку в течение 12 часов. Из дополнительных «фишек» можно выделить защиту от воды.

Основными плюсами модели покупатели называют отличное качество звучания, качественные басы и высокую автономность. К минусам относят отсутствие зарядного устройства в комплекте поставки (колонку можно заряжать от компьютера по USB-проводу) и слишком высокий уровень минимальной громкости.

Xiaomi Square box Cube

Более простая стереомодель. Ее мощность составляет 5 Вт, диапазон воспроизводимых частот — 100−20 000 Гц. Синхронизировать колонку со смартфоном можно как «классическим» способом через линейный аудиовыход, так и без проводов - через Bluetooth или NFC.





Емкость встроенного аккумулятора составляет всего 1200 мАч. Но по заверению производителя, в режиме непрерывного воспроизведения колонка сможет продержаться до 10 часов.

Главные плюсы устройства по версии покупателей — невысокая цена, приличное качество сборки и дизайн. К минусам относят потрескивание динамиков на высокой громкости и небольшую дальность приема в 3−4 метра.

Sony SRS-XB10

Недорогая моноколонка общей мощностью в 5 Вт. Диапазон поддерживаемых частот — 20−20 000 Гц. Для синхронизации со смартфоном или планшетом используется Bluetooth, также есть линейный аудиовыход. Из дополнительных плюсов — защита от воды. Весит устройство всего 260 граммов.





Производитель заявляет, что от одного полного заряда встроенного аккумулятора устройство сможет проигрывать музыку в течение 16 часов.

Главный плюс устройства по версии покупателей Яндекс. Маркет — высокое качество и громкость звучания, а также стильный дизайн и компактный корпус. Основной минус — ненадежное резиновое кольцо-держатель.

Marshall Kilburn

Одна из самых дорогих и технически продвинутых колонок в нашей подборке. Ее главное преимущество — встроенный сабвуфер мощностью в 15 Вт. Стерео-динамики обладают общей мощностью в 10 Вт (2×5). Диапазон воспроизводимых частот — 62−20 000 Гц. Единственный минус — достаточно большой вес (3 кг).





Для связи со смартфоном используется Bluetooth (есть и линейный аудиовыход). Производитель обещает, что в режиме воспроизведения музыки колонка проработает порядка 20 часов.

Возможность регулировки высоких и низких частот, отличное качество звука и качество сборки покупатели называют главыми плюсами модели. К минусам относят высокую цену и небольшой недостаток средних частот.

Bang & Olufsen BeoPlay A2

Еще одна премиальная стереомодель. Общая мощность — порядка 60 Вт (2×30). Диапазон воспроизводимых частот — 55−20 000 Гц. Весит аппарат около 1 кг. Со смартфоном колонка соединяется по Bluetooth, есть линейный аудиовыход.





Емкость встроенного аккумулятора — 2200 мАч. От одного заряда устройство может проработать порядка 24 часов.

Возможность зарядки по USB, хорошее качество звука и продуманную конструкцию корпуса пользователи видят главными плюсами колонки. К минусам относят отсутствие индикации уровня заряда батареи и нехватку басов.