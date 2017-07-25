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В Гродно бесправника, который сбил женщину на тротуаре, приговорили к семи годам лишения свободы

26.07.2017 18:42 — Разное | Tut.by  
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В Гродно вынесли приговор 30-летнему гродненскому автослесарю Александру Усу, который 20 апреля сбил на тротуаре женщину. В момент аварии он был пьян. Суд приговорил водителя к семи годам лишения свободы в условиях исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на 5 лет.


Фото: Игорь Ремзик

Накануне трагедии мужчина выпил накануне бутылку водки, после чего лег спать, а утром сел за руль. Причины своего поступка молодой человек назвать не смог. Свою вину он признал, раскаялся, но как все произошло, не помнит.

— Я никогда не садился за руль, зная, что в пьяном состоянии это делать нельзя. Как оказался в машине — не помню. Помню только, что поворачиваю голову и вижу, что за мной едет милиция с мигалками. И в этот момент выскакиваю на тротуар, удар — и всё. Женщину я не заметил, — говорит Александр.

Мужчину обвиняли по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы».


Фото: Игорь Ремзик

Оказалось, что у обвиняемого никогда не было прав. Правда, водить автомобиль он умел — ходил на курсы вождения в 2005 году, но так и не сдал на права. Машину купил недавно у знакомого. Говорит, хотел сдать на права и ездить на ней по всем правилам.

Правда, как он это собирался делать — не совсем понятно. Дело в том, что Александр был осужден за особо злостное хулиганство. Был приговорен к 4 годам ограничения свободы с отбыванием наказания в учреждении открытого типа. Потом меру пресечения ему изменили на более легкую — ограничение свободы. То есть мужчина должен был работать и находиться дома, в определенное время отмечаться в милиции и не уезжать за пределы города.

Однако Александр игнорировал определенные запреты. Государственный обвинитель долго зачитывает нарушения режима. Мужчина часто ездил на озеро Юбилейное, в Вертилишки и даже в Солигорский район без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, а также находился дома в алкогольном опьянении.

Напомним, авария произошла 20 апреля, около 05.45, на развязке проспекта Космонавтов с улицей Буденного в Гродно. Пьяный бесправник на Mazda, скрываясь от погони ГАИ, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где позже она умерла.

Медицинское освидетельствование 30-летнего водителя показало 1,98 промилле алкоголя. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за хулиганство, также он никогда не получал водительское удостоверение. Также оказалось, что автомобиль под управлением пьяного молодого человека двигался по городским улицам со скоростью не менее 124 км/ч.

 
Теги: Гродно
 
 
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Свою вину он признал, но вот вспомнить обстоятельства трагедии водитель не может до сих пор.

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