В Гродно бесправника, который сбил женщину на тротуаре, приговорили к семи годам лишения свободы

В Гродно вынесли приговор 30-летнему гродненскому автослесарю Александру Усу, который 20 апреля сбил на тротуаре женщину. В момент аварии он был пьян. Суд приговорил водителя к семи годам лишения свободы в условиях исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением всеми видами транспортных средств сроком на 5 лет.



Фото: Игорь Ремзик

Накануне трагедии мужчина выпил накануне бутылку водки, после чего лег спать, а утром сел за руль. Причины своего поступка молодой человек назвать не смог. Свою вину он признал, раскаялся, но как все произошло, не помнит.

— Я никогда не садился за руль, зная, что в пьяном состоянии это делать нельзя. Как оказался в машине — не помню. Помню только, что поворачиваю голову и вижу, что за мной едет милиция с мигалками. И в этот момент выскакиваю на тротуар, удар — и всё. Женщину я не заметил, — говорит Александр.

Мужчину обвиняли по двум статьям — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «Уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы».



Фото: Игорь Ремзик

Оказалось, что у обвиняемого никогда не было прав. Правда, водить автомобиль он умел — ходил на курсы вождения в 2005 году, но так и не сдал на права. Машину купил недавно у знакомого. Говорит, хотел сдать на права и ездить на ней по всем правилам.

Правда, как он это собирался делать — не совсем понятно. Дело в том, что Александр был осужден за особо злостное хулиганство. Был приговорен к 4 годам ограничения свободы с отбыванием наказания в учреждении открытого типа. Потом меру пресечения ему изменили на более легкую — ограничение свободы. То есть мужчина должен был работать и находиться дома, в определенное время отмечаться в милиции и не уезжать за пределы города.

Однако Александр игнорировал определенные запреты. Государственный обвинитель долго зачитывает нарушения режима. Мужчина часто ездил на озеро Юбилейное, в Вертилишки и даже в Солигорский район без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, а также находился дома в алкогольном опьянении.

Напомним, авария произошла 20 апреля , около 05.45, на развязке проспекта Космонавтов с улицей Буденного в Гродно. Пьяный бесправник на Mazda, скрываясь от погони ГАИ, не справился с управлением и допустил занос, в результате чего автомобиль вылетел на тротуар и сбил 45-летнюю женщину. С тяжелыми травмами пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы, где позже она умерла. Медицинское освидетельствование 30-летнего водителя показало 1,98 промилле алкоголя. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за хулиганство, также он никогда не получал водительское удостоверение. Также оказалось , что автомобиль под управлением пьяного молодого человека двигался по городским улицам со скоростью не менее 124 км/ч.