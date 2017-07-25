С 1989 года среднегодовая температура в Беларуси поднялась на 1,3 градуса





В результате на юге Беларуси образовалась новая агроклиматическая область.

В Беларуси средняя температура воздуха с 1989 года увеличилась на 1,3 градуса, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник службы научно-методического обеспечения гидрометеорологического и радиационно-экологического мониторинга и фондов данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Виктор Мельник, передает БЕЛТА.

"В Беларуси с 1989 года средняя многолетняя температура воздуха по сравнению с климатической нормой увеличилась на 1,3 градуса, и это довольно значительное увеличение", - сказал представитель Гидромета.

По его словам, это свидетельствует об изменениях климата. Ряд исследований показал, что на юге страны появилась новая агроклиматическая область, что дало возможность выращивать новые сельскохозяйственные культуры. В качестве примеров Виктор Мельник привел возделывание сои, а также виноградников на промышленной основе.

"Сейчас тот период, когда климат меняется, причем в сторону потепления, и пока это процесс продолжается. Дальнейшие прогнозы разнообразны, однако ученые предсказывают, что до конца нынешнего столетия такая тенденция сохранится", - сказал он.