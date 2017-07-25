Герасименя вышла в финал ЧМ в плавании на дистанции 50 м на спине

Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м на спине.

В полуфинале белоруска показала результат 27,54 секунды. Это третье время в ее заплыве и 7-е по итогам двух полуфиналов.

Позже сегодня в финале выступит Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом.