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Герасименя вышла в финал ЧМ в плавании на дистанции 50 м на спине

26.07.2017 19:03 — Разное | Tut.by  
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Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м на спине.

В полуфинале белоруска показала результат 27,54 секунды. Это третье время в ее заплыве и 7-е по итогам двух полуфиналов.

Позже сегодня в финале выступит Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом.

 
 
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Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м на спине.

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