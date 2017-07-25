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Герасименя вышла в финал ЧМ в плавании на дистанции 50 м на спине
Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м на спине.
В полуфинале белоруска показала результат 27,54 секунды. Это третье время в ее заплыве и 7-е по итогам двух полуфиналов.
Позже сегодня в финале выступит Илья Шиманович на дистанции 50 м брассом.
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Александра Герасименя пробилась в финал чемпионата мира по плаванию на дистанции 50 м на спине.
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