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Минское "Динамо" играет с московскими одноклубниками. Текстовый онлайн TUT!

26.07.2017 18:58 — Разное | Tut.by  
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Первый день «Кубка Минска» завершится матчем с одной из самых громких афиш на турнире — «Динамо-Минск» — «Динамо-Москва».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Обе команды серьезно обновили свои составы и поменяли главных тренеров, поэтому их нынешний уровень является большой загадкой.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Горячевских); Лисовец (А) — Шинкевич, Клинкхаммер (А) — Ковыршин — Матерухин; Денисов — Дюков, Павлович (А) — Кулаков — Степанов; Хенкель — Знахаренко, Китаров — Шарангович — Амброжейчик; Достанко — Устиненко, Васильчук — Волков — Карабань; Буйницкий.

SPORT.TUT.BY ведет текстовый онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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Первый день "Кубка Минска" завершится матчем с одной из самых громких афиш на турнире - "Динамо-Минск" - "Динамо-Москва".

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