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Фелпс ответил на критику за заплыв с ненастоящей белой акулой

26.07.2017 19:46 — Разное | Tut.by  
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Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс ответил на критику пользователей сети за заплыв с ненастоящей белой акулой. Слова американца приводит For The Win.

— Все хотят на что-нибудь пожаловаться. Но мне было весело посоревноваться с «акулой». Если кто-то хочет залезть в воду и посоревноваться с настоящей огромной белой акулой — что ж, вперед. Но вы не сможете заставить акулу плыть по прямой. Хотя было бы интересно на это взглянуть, — рассказал Фелпс.

Видео: Detodo Unpoco

32-летний спортсмен соревновался с хищником в рамках шоу на телеканале Discovery. Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был компьютерной симуляцией. Пловец в моноласте преодолел стометровку за 38,1 секунды, акуле потребовалось ровно на две секунды меньше. Пользователи Twitter обвинили организаторов заплыва во лжи.

 
 
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Майкл Фелпс ответил на критику пользователей сети за заплыв с ненастоящей белой акулой.

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