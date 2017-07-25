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Больше, чем у Bugatti Veyron. 1090 "лошадей" для Mercedes-Benz E-класса

26.07.2017 20:20 — Разное | Tut.by  
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То, что выглядит как седан Mercedes-AMG E63 S предыдущего поколения, на деле является сущим «монстром»! А все потому, что при доработке автомобиля специалисты тюнинг-ателье Posaidon использовали все свои навыки и умения, и возможно, даже немного магии!


Во-первых, объем 5,5-литрового V8 Biturbo под капотом седана в Posaidon нарастили до 6,5 л, также были установлены более производительные турбокомпрессоры, доработана выпускная система и «перепрошит» электронный блок управления. В результате всех ухищрений отдача «восьмерки» достигла четырехзначной цифры — 1090 лошадиных сил (вместо изначальных 585 сил!). Максимальный крутящий момент достигает 1350 Нм, что на 550 Нм больше, чем у стоковой версии — из соображений надежности трансмиссии его ограничили электроникой!


Также в компании «поколдовали» с подвеской седана и установили оригинальные колесные диски. О том, как «прокачка» отразилась на динамических характеристиках «ешки», история умалчивает. Стандартный Mercedes-AMG E63 S предыдущего поколения на размен первой «сотни» тратит 3,6 секунды и разгоняется до максимальных 300 км/ч.


Кстати, в Posaidon предлагают и более скромные пакеты доработок для швабского седана, подразумевающих увеличение мощности двигателя до «скромных» 850 и 920 сил.

 
 
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Специалисты тюнингового ателье Posaidon установили под капот Mercedes-Benz E-класса двигатель мощностью 1090 лошадиных сил.

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