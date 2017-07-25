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Мирный и Нестор вышли в четвертьфинал теннисного турнира в Гамбурге
Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор победили в стартовом матче парного разряда теннисного турнира в немецком Гамбурге (призовой фонд — 1,5 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусско-канадский тандем сегодня уверенно переиграл аргентинский дуэт Федерико Дельбонис / Леонардо Майер — 6:3, 6:4.
В игре за выход в полуфинал Мирный и Нестор встретятся с хорватской парой Иван Додиг / Мате Павич.
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Белорус Максим Мирный и канадец Даниэль Нестор победили в стартовом матче парного разряда теннисного турнира в немецком Гамбурге.
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