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Джокович досрочно завершил сезон

26.07.2017 20:29 — Разное | Tut.by  
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Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович пропустит конец сезона-2017 из-за травмы. Об этом он сообщил в своем Facebook.

— На протяжении года меня беспокоила травма локтя, и я решил взять паузу и не играть на турнирах до конца 2017 года. Уимблдон был самым тяжелым для меня за последнее время. Я чувствовал боль, и она только усиливалась. Врачи согласились, что мне нужен отдых и время на восстановление, — рассказал Джокович.

Сербский теннисист пояснил, что во время перерыва будет проводить время с семьей, а также попробует различные методы восстановления после травмы.

Спортсмен пропустит открытый чемпионат США (US Open), который пройдет с 28 августа по 10 сентября, а также ноябрьский итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) состоится в Лондоне.

12 июля Джокович снялся с четвертьфинального матча Уимблдона с чехом Томашем Бердыхом при счете 7:6, 2:0 в пользу соперника. Причиной послужила травма локтя.

30-летний Джокович занимает 4-е место в рейтинге ATP. В его активе 12 побед на турнирах серии «Большого шлема».

 
 
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Спортсмен пропустит открытый чемпионат США (US Open), который пройдет с 28 августа по 10 сентября, а также ноябрьский итоговый турнир Ассоциации...

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