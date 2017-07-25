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Белорусско-швейцарский бизнес поддержал настольный теннис

26.07.2017 20:16 — Разное | Ежедневник  
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Белорусско-швейцарский бизнес поддержал настольный теннис

СДЮШОР по настольному теннису управления делами спорта и туризма Мингорисполкома получила поддержку от частного бизнеса.

«В свое время нашим инвесторам попала на глаза статья на TUT.BY про детскую спортивную школу по настольному теннису и ее старшего тренера Ольгу Патееву, - рассказал «Ежедневнику» директор белорусско-швейцарской компании «ТДФ-Экотех» Михаил Шишаков. – Данная публикация, рассказывающая о проблемах детского спорта, стала стимулом к тому, чтобы обратить внимание на школу, на этого тренера и на настольный теннис в целом».

По словам Михаила Шишакова, немаловажным оказался и общеизвестный  фактор неравного финансирования, когда материальная поддержка одних видов спорта значительно превышает поддержку других. Хотя  в этих «других» спортивных дисциплинах как раз чаще всего и вырастают чемпионы.   

«Поэтому мы посчитали необходимым приложить усилия и сделать, пусть небольшой, но шаг для исправления этого крена. Внести свой маленький вклад  в то, чтобы белорусы росли здоровой, спортивной нацией», - признался Михаил Шишаков.

В результате в июле СДЮШОР по настольному теннису безвозмездно получила 50 комплектов импортной спортивной формы, профессиональные ракетки, сетки и другой инвентарь для занятия спортом.

Стоит отметить, что это не первый вклад «ТДФ-Экотех» в поддержку молодых белорусских спортсменов. Например, в 2010 году компания являлась индивидуальным спонсором тогда еще не отмеченной высокими спортивными регалиями биатлонистки Дарьи Домрачевой.    

Белорусско-швейцарский бизнес поддержал настольный теннис

 
 
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СДЮШОР по настольному теннису управления делами спорта и туризма Мингорисполкома получила поддержку от частного бизнеса.

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