ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России с 2003 года "врагов государства" стало больше в 28 раз

26.07.2017 21:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
В России с 2003 года "врагов государства" стало больше в 28 раз

Судебный департамент Верховного суда России опубликовал статистику о деятельности судов в 2003 — 2016 годах.

Согласно данным статистики, с 2005 года начался резкий рост числа осуждённых за «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (статьи 275 — 284.1 УК РФ), сообщает Thinktanks.by со ссылкой на team29.org.

Данные преступления заключаются в государственной измене, экстремизме, шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, разглашении гостайны и ряда сходных противоправных действий. Особняком среди них выделяется такой вид преступления, как "осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности". 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный департамент Верховного суда России опубликовал статистику о деятельности судов в 2003 — 2016 годах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Джокович досрочно завершил сезон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика