



Судебный департамент Верховного суда России опубликовал статистику о деятельности судов в 2003 — 2016 годах.

Согласно данным статистики, с 2005 года начался резкий рост числа осуждённых за «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (статьи 275 — 284.1 УК РФ), сообщает Thinktanks.by со ссылкой на team29.org.

Данные преступления заключаются в государственной измене, экстремизме, шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, разглашении гостайны и ряда сходных противоправных действий. Особняком среди них выделяется такой вид преступления, как "осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности".