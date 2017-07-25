|
В России с 2003 года "врагов государства" стало больше в 28 раз
26.07.2017 21:17 — Разное | Ежедневник
Судебный департамент Верховного суда России опубликовал статистику о деятельности судов в 2003 — 2016 годах.
Согласно данным статистики, с 2005 года начался резкий рост числа осуждённых за «преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (статьи 275 — 284.1 УК РФ), сообщает
Данные преступления заключаются в государственной измене, экстремизме, шпионаже, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, разглашении гостайны и ряда сходных противоправных действий. Особняком среди них выделяется такой вид преступления, как "осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Судебный департамент Верховного суда России опубликовал статистику о деятельности судов в 2003 — 2016 годах.
|
Архив (Разное)
Комментарии