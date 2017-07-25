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В Дрогичинском районе ГАИ задержала водителя, который ехал со скоростью 189 км/ч

26.07.2017 21:47 — Разное | Tut.by  
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23 июля на 503 км автодороги М10 Кобрин-Гомель инспекторы остановили Mercedes-Benz, который ехал со скоростью 189 км/ч, сообщает ГАИ региона.


Фото: УГАИ УВД Брестского облисполкома

За превышение скорости в отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 18.13. Теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 10 базовых величин.

В нынешнем году это самое большое превышение скорости, зарегистрированное в Брестской области. Предыдущий антирекорд установил 24-летний водитель Audi A6, который ехал по трассе М1 17 марта со скоростью 186 км/ч.

Оба нарушителя немного не дотянули до россиянина, который в 2014 году ехал по М1 на Audi A8 c со скоростью 200 км/ч.

 
Теги: Гомель
 
 
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В нынешнем году это самое большое превышение скорости, зарегистрированное в Брестской области.

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