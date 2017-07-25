|
В Дрогичинском районе ГАИ задержала водителя, который ехал со скоростью 189 км/ч
23 июля на 503 км автодороги М10 Кобрин-Гомель инспекторы остановили Mercedes-Benz, который ехал со скоростью 189 км/ч, сообщает ГАИ региона.
За превышение скорости в отношении водителя составлен административный материал по ч.3 ст. 18.13. Теперь ему грозит штраф в размере от 3 до 10 базовых величин.
В нынешнем году это самое большое превышение скорости, зарегистрированное в Брестской области. Предыдущий антирекорд установил 24-летний водитель Audi A6, который ехал по трассе М1 17 марта со скоростью 186 км/ч.
Оба нарушителя немного не дотянули до россиянина, который в 2014 году ехал по М1 на Audi A8 c
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году это самое большое превышение скорости, зарегистрированное в Брестской области.
|
Архив (Разное)
Комментарии