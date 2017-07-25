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Киевское "Динамо" под управлением Хацкевича с победы стартовало в Лиге чемпионов

26.07.2017 21:40 — Разное | Tut.by  
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Футболисты киевского «Динамо» под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации Лиги чемпионов.

В первом матче 3-го отборочного раунда киевляне на своем поле взяли верх швейцарской командой «Янг Бойз» из Берна.

«Динамо» Киев — «Янг Бойз» — 3:1

Голы: 1:0 — Ярмоленко (15), 2:0 — Мбокани (34, пас — Ярмоленко), 2:1 — Фасснахт (90+1, пас — Ассале), 3:1 — Гармаш (90+3, пас — Коваль).

Удары: 11−9.

Удары в створ ворот: 5−3.

Предупреждения: Нуху Касим (31), фон Берген (73).

Киевляне в первом тайме создали комфортный перевес в два мяча (особенно эффектным оказался удар Мбокани пяткой), а в концовке встречи, уже в добавленное судьями время, соперники обменялись голами.

Белорусский полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун вышел на замену на 65-й минуте.

Таким образом, динамовцы хотя и позволили сопернику забить выездной мяч, но отправляются в гости с багажом в два гола.

Ответный поединок состоится 2 августа в Швейцарии.

Отметим, что в прошлом сезоне футболисты «Янг Бойз» на аналогичной отборочной стадии выбили из Лиги чемпионов другой украинский клуб — донецкий «Шахтер».

 
 
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Футболисты киевского "Динамо" под управлением бывшего главного тренера сборной Беларуси с победы стартовали в квалификации Лиги чемпионов.

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