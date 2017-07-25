Саакашвили лишили гражданства Украины





Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Информацию о лишении Саакашвили гражданства подтвердили в Государственной миграционной службе Украины, сообщает ТСН .

Отмечается, что Саакашвили утрачивает гражданство на основе п. 2 ст. 19 Закона "О гражданстве", а именно - на основании ложных данных, указанных в анкете.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

На сайте Государственной миграционной службы сообщили о том, что президентом Украины принят указ о потере гражданства Украины.

"Материалы в отношении Михаила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии. По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов комиссии по вопросам гражданства ", - говорится в сообщении.