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Саакашвили лишили гражданства Украины

26.07.2017 22:30 — Разное | Ежедневник  
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Саакашвили лишили гражданства Украины

Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Информацию о лишении Саакашвили гражданства подтвердили в Государственной миграционной службе Украины, сообщает ТСН.

Отмечается, что Саакашвили утрачивает гражданство на основе п. 2 ст. 19 Закона "О гражданстве", а именно - на основании ложных данных, указанных в анкете.

В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован.

На сайте Государственной миграционной службы сообщили о том, что президентом Украины принят указ о потере гражданства Украины.

"Материалы в отношении Михаила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии. По Конституции Украины президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов комиссии по вопросам гражданства ", - говорится в сообщении. 

 
 
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Экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

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