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ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум
Руководство французского «Пари Сен-Жермен» выдвинуло ультиматум нападающему «Барселоны» Неймару. Об этом сообщает
В клубе желают услышать решение бразильца о переходе в течение двух недель, когда оба клуба завершат предсезонное турне по США. Парижане стремятся уладить все детали перехода в этот срок, потому что позже могут возникнуть юридические и финансовые трудности.
18 июля появилась
Правда, уже на следующий день
Форвард якобы решил покинуть испанский клуб из-за возможности стать в новой команде главной звездой. Бразилец недоволен своим статусом в «Барселоне», где он находится в тени аргентинского нападающего Лионеля Месси.
25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 передачами.
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Руководство французского "Пари Сен-Жермен" выдвинуло ультиматум нападающему "Барселоны" Неймару.
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