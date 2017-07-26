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ПСЖ выдвинул Неймару ультиматум

26.07.2017 21:54 — Разное | Tut.by  
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Руководство французского «Пари Сен-Жермен» выдвинуло ультиматум нападающему «Барселоны» Неймару. Об этом сообщает L’Equipe.


Неймар. Фото: Reuters

В клубе желают услышать решение бразильца о переходе в течение двух недель, когда оба клуба завершат предсезонное турне по США. Парижане стремятся уладить все детали перехода в этот срок, потому что позже могут возникнуть юридические и финансовые трудности.

18 июля появилась информация о грядущем переходе Неймара в ПСЖ. По сообщению Esporte Interativo, бразилец уже принял условия контракта, а французский клуб выразил готовность заплатить 222 миллиона евро отступных, прописанных в его договоре с «Барселоной».

Правда, уже на следующий день Неймар заявил, что не собирается покидать «Барселону».

Форвард якобы решил покинуть испанский клуб из-за возможности стать в новой команде главной звездой. Бразилец недоволен своим статусом в «Барселоне», где он находится в тени аргентинского нападающего Лионеля Месси.

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. Его контракт действует до 2021-го. В нынешнем сезоне он принял участие в 30 матчах испанской примеры, отметившись 13 голами и 16 передачами.

 
 
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Руководство французского "Пари Сен-Жермен" выдвинуло ультиматум нападающему "Барселоны" Неймару.

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