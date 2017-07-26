|
Грузинский эксперт о лишении Саакашвили украинского гражданства
26.07.2017 22:31 — Разное | Sputnik Беларусь
На сайте государственной миграционной службы Украины опубликовано сообщение о том, что президент страны Петр Порошенко
"Все телеканалы только об этом и говорят. Кстати, в определенных политических и экспертных кругах это было ожидаемо. Саакашвили сейчас оказывается в щекотливом положении: если США не предоставят ему политического убежища, то возможна его депортация в Грузию, где он разыскивается за совершение преступления", — сообщила Садатиерашвили.
Следует отметить, что решение о лишении Саакашвили украинского гражданства опубликовано после визита Порошенко в Грузию.
Комментарий политического эксперта Дали Садатиерашвили слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперт, политический обозреватель Sputnik Грузия Дали Садатиерашвили о реакции грузинского общества на лишение Саакашвили украинского гражданства.
|
Архив (Разное)
Комментарии