Грузинский эксперт о лишении Саакашвили украинского гражданства

Грузинский эксперт о лишении Саакашвили грузинского гражданства /

На сайте государственной миграционной службы Украины опубликовано сообщение о том, что президент страны Петр Порошенко своим указом лишил гражданства бывшего президента Грузии, а затем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Прокомментировать эту новость мы попросили политического эксперта, обозревателя Sputnik Грузия Дали Садатиерашвили.

"Все телеканалы только об этом и говорят. Кстати, в определенных политических и экспертных кругах это было ожидаемо. Саакашвили сейчас оказывается в щекотливом положении: если США не предоставят ему политического убежища, то возможна его депортация в Грузию, где он разыскивается за совершение преступления", — сообщила Садатиерашвили.

Следует отметить, что решение о лишении Саакашвили украинского гражданства опубликовано после визита Порошенко в Грузию.

Комментарий политического эксперта Дали Садатиерашвили слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.