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Грузинский эксперт о лишении Саакашвили украинского гражданства

26.07.2017 22:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На сайте государственной миграционной службы Украины опубликовано сообщение о том, что президент страны Петр Порошенко своим указом лишил гражданства бывшего президента Грузии, а затем губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Прокомментировать эту новость мы попросили политического эксперта, обозревателя Sputnik Грузия Дали Садатиерашвили.

"Все телеканалы только об этом и говорят. Кстати, в определенных политических и экспертных кругах это было ожидаемо. Саакашвили сейчас оказывается в щекотливом положении: если США не предоставят ему политического убежища, то возможна его депортация в Грузию, где он разыскивается за совершение преступления", — сообщила Садатиерашвили.

Следует отметить, что решение о лишении Саакашвили украинского гражданства опубликовано после визита Порошенко в Грузию.

Комментарий политического эксперта Дали Садатиерашвили слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Новости
 
 
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Эксперт, политический обозреватель Sputnik Грузия Дали Садатиерашвили о реакции грузинского общества на лишение Саакашвили украинского гражданства.

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