Индия подарила Национальному художественному музею двух слонов

Торжественная церемония прошла в стенах музея. В честь 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Саксена Панкадж передал в музейную коллекцию двух декоративных слонов.



© Sputnik Владимир Астапкович Президента Беларуси пригласили в Индию

По его словам, слон — это наиболее узнаваемый во всем мире символ Индии. Данные экспонаты дополнят экспозицию декоративно-прикладного искусства стран Востока в музее.

В свою очередь, министр культуры Беларуси Владимир Светлов отметил, что с искусством и культурой Индии в республике познакомились гораздо раньше.

Фигуры слонов выполнены из розового дерева и мрамора с богатой инкрустацией и росписью. Каждая из фигур весит порядка 400 килограммов и займет место в постоянной экспозиции музея.

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