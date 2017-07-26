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Индия подарила Национальному художественному музею двух слонов
26.07.2017 22:26 — Разное | Sputnik Беларусь
Торжественная церемония прошла в стенах музея. В честь 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Саксена Панкадж передал в музейную коллекцию двух декоративных слонов.
© Sputnik Владимир Астапкович
По его словам, слон — это наиболее узнаваемый во всем мире символ Индии. Данные экспонаты дополнят экспозицию декоративно-прикладного искусства стран Востока в музее.
В свою очередь, министр культуры Беларуси Владимир Светлов отметил, что с искусством и культурой Индии в республике познакомились гораздо раньше.
Фигуры слонов выполнены из розового дерева и мрамора с богатой инкрустацией и росписью. Каждая из фигур весит порядка 400 килограммов и займет место в постоянной экспозиции музея.
Специально для Sputnik искусствовед Никита Монич рассказал о традиционной культуре Индии. Смотрите на видео, как создавались и в чем символизм артефактов индийского искусства.
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Посольство Индии передало в дар Национальному художественному музею Беларуси предметы традиционного индийского искусства. Смотрите на видео Sputnik, какое значение...
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