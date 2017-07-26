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Строитель из Санкт-Петербурга запечатлел круглую радугу
26.07.2017 21:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Автор видеоролика отметил, что с такой высоты можно увидеть интересные эффекты, которые не будет видно с земли.
Кадры с высоты завораживают — на них действительно радуга, которая с земли видна как полукруг, выглядит круглой.
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Строитель одного из небоскребов в Санкт-Петербурге заснял необычное явление – круглую радугу. Смотрите кадры, снятые на 460-метровой высоте в кабине башенного...
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