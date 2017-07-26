МИНСК, 26 июл — Sputnik. Ужин с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые исполнили главные роли в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник", выставят на благотворительный аукцион во Франции, передает издание People .

По информации, размещенной на сайте благотворительного фонда Leonardo DiCaprio Foundation, вырученные на аукционе деньги будут направлены на проекты по защите окружающей среды.

Кроме ужина со знаменитыми актерами, на мероприятии также будут выставлены на продажу и произведения искусства.

Ди Каприо помимо съемок в фильмах известен свои участием в различных благотворительных проектах. Актер неоднократно финансировал различные природоохранные программы. В сентябре 2014 года Ди Каприо стал послом мира ООН.