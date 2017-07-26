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Средства от проданного ужина с героями "Титаника" пойдут на экологию

26.07.2017 21:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. Ужин с голливудскими актерами Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, которые исполнили главные роли в фильме Джеймса Кэмерона "Титаник", выставят на благотворительный аукцион во Франции, передает издание People.

Средства от проданного ужина с героями "Титаника" пойдут на экологию
© YouTube / Férid Riahi
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По информации, размещенной на сайте благотворительного фонда Leonardo DiCaprio Foundation, вырученные на аукционе деньги будут направлены на проекты по защите окружающей среды.

Кроме ужина со знаменитыми актерами, на мероприятии также будут выставлены на продажу и произведения искусства.

Ди Каприо помимо съемок в фильмах известен свои участием в различных благотворительных проектах. Актер неоднократно финансировал различные природоохранные программы. В сентябре 2014 года Ди Каприо стал послом мира ООН.

 
Теги: Минск
 
 
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Ди Каприо известен не только ролями в кино – три года назад голливудский актер стал послом мира ООН.

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