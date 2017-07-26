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Британский министр подтвердил запрет на бензиновые и дизельные авто
26.07.2017 21:15 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. Великобритания с 2040 года откажется от автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, сообщил министр окружающей среды страны Майкл Гоув в эфире BBC Radio 4.
Министр также отметил, что спустя десять лет после запрета дизельные и бензиновые автомобили исчезнут с британских дорог. Ранее с подобным заявлением выступило и правительство Франции.
© Sputnik Евгений Биятов
"Мы подтверждаем, что это значит, что к 2040 году не будет ни новых дизельных, ни новых бензиновых машин", — рассказал Гоув в эфире радиостанции.
По его словам, правительство выделит 260 миллионов долларов на проработку схем, ограничивающих появление автомобилей на "тяжелом топливе", так как считается, что дизеля наносят наибольший вред окружающей среде.
Согласно официальной статистике Британии, за первое полугодие спрос на дизельные авто снизился на 10%, а на бензиновые — вырос на 5%, в то время как на 30% увеличились продажи гибридомобилей.
Самым первым автоконцерном, заявившим о планах отказа от бензиновых и дизельных ДВС, был Volvo, принадлежащий сейчас китайской Geely. Автопроизводитель намерен сосредоточиться на электромобилях и гибридах уже с 2019 года.
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За первое полугодие 2017-го спрос на гибриды в стране вырос на 30%, а позиции автомобилей с традиционными ДВС постепенно снижаются.
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