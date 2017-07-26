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Новый антирекорд скорости на Брестчине: Mercedes разогнался до 189 км/ч

26.07.2017 20:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл – Sputnik. Новый антирекорд скорости был зафиксирован в Брестской области – 189 км/ч, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского областного исполнительного комитета.

Новый антирекорд скорости на Брестчине: Mercedes разогнался до 189 км/ч
© Sputnik / Виктор Толочко
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Очередное скоростное "достижение" было зафиксировано патрульной машиной ГАИ в воскресенье 23 июля.

"На 503-м километре автодороги М10 "Кобрин-Гомель" водителем автомобиля Mercedes был поставлен новый антирекорд области – 189 километров в час", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в отношении автовладельца был составлен протокол по ч. 3 ст. 18.13 КоАП (превышение скорости движения на 30 и более километров в час). Водителю грозит штраф в размере от 69 до 230 рублей.

Предыдущее достижение принадлежало 24-летнему водителю автомобиля Audi A6 из Ивацевичей: он на трассе М1 17 марта текущего года разогнался до 186 км/ч.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Предыдущее сомнительное достижение брестских водителей было побито спустя всего 5 месяцев.

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