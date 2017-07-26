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В пятиэтажке Дзержинска за несколько дней до ливня сняли старую кровлю: подъезды затопило

26.07.2017 15:29 — Разное | Tut.by  
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Ливень, который обрушился на Беларусь во вторник, принес немало хлопот. Кроме подтопленных улиц и автомобилей пострадали и жильцы домов. В Дзержинске сработала почти уже народная примета: сняли старую крышу — жди дождей.

В доме № 1 на улице Минской, где сейчас идет капремонт, аккурат перед ливнем сняли старую кровлю. Положить новую не успели, и во время ливня затопило несколько подъездов пятиэтажки.

— Вечером начало заливать электрощиты по стояку! Были короткие замыкания с хлопками. Мы обратились во все возможные службы. Сегодня приезжали сотрудники МЧС и ЖКХ, что-то проверяли, — говорят жильцы дома. — У нас только в одном подъезде пострадало шесть квартир. А на сегодня снова передают дожди!


Вода дошла до первого этажа подъезда
Фото: из личного архива жильцов

В ЖКХ говорят, что в доме уже работают специалисты. Крышу должны закрыть.

— Подрядная организация начала ремонт крыши несколько дней назад и не доделала. А прогноз на дождь не учла. Теперь будет делать ремонт за свой счет, — рассказали в УП «Дзержинское ЖКХ». — Сейчас на крыше ведутся работы, сотрудники ЖКХ осматривают квартиры на наличие протеканий.

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В ЖКХ говорят, что подрядная организация не учла прогноз погоды.

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