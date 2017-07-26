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Шестилетний мальчик погиб под колесами полуприцепа-кормораздатчика в Лиозненском районе

27.07.2017 00:01 — Разное | Tut.by  
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В Лиозненском районе погиб мальчик: ребенок попал под колеса полуприцепа-кормораздатчика. Подробности произошедшего рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Трагедия случилась 26 июля около 19.00 в деревне Осипенки. Водитель трактора МТЗ с полуприцепом-кормораздатчиком наехал на шестилетнего ребенка. От полученных травм мальчик погиб на месте происшествия.

Предварительно установлено, что 19-летний тракторист заехал на ужин к сестре своей жены. Вечером ему надо было еще выезжать на животноводческий комплекс, чтобы раздать корм крупному рогатому скоту. По словам парня, перед тем, как он сел за руль, к нему подошли двое малолетних племянников — 7 и 6 лет, и попросились поехать с ним на тракторе, но он детей не взял и направился на ферму.

Спустя некоторое время, водителю позвонила жена и сказала, что младший из мальчиков прицепился к нему на кормораздатчик. Парень остановился, осмотрел трактор и полуприцеп, но ребенка не обнаружил. В поисках племянника, он поехал обратно по тому же маршруту и увидел ребенка лежащим на обочине.

Прибывшие на место медики (скорую вызвали прохожие) констатировали смерть.

На месте ДТП работают эксперты, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будут установлены обстоятельства трагедии.

 
 
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