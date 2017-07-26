Обязательное распределение: отменить можно без потерь





Государство создало систему распределения и называет ее гарантией первого рабочего места. Однако на самом деле заявок на рабочие места для выпускников поступило в этом году очень мало.

Наблюдавшийся в последние годы значительный экономический спад не мог не затронуть рынок труда. В условиях безработицы университеты Беларуси столкнулись с тем, что заявок от предприятий на молодых специалистов к ним поступает мало. Негативная тенденция с заявками на выпускников наметилась еще в прошлом году, а в этом ситуация лишь усугубилась.

Получается, механизм системы распределения как гарантии первой работы на деле не работает. Государство сегодня не в состоянии обеспечить работой выпускников и фактически возлагает выполнение этих обязательств на университеты.

«Государство в лице учебных заведений не способно сегодня гарантировать выпускникам-бюджетникам первое рабочее место, об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что почти 60% выпускников приносят индивидуальные заявки от организаций», – рассказала « Ежедневнику » руководитель «Братства организаторов студенческого самоуправления» (БОСС) Кристина Рихтер.

«На самом деле рабочих мест хватает. Но многие предприятия сегодня действительно не готовы брать выпускников. Я общался с рядом руководителей: все они говорят о том, что в связи с экономической ситуацией чувствуют себя неуверенно и пытаются хоть как-то выстоять», – рассказал заведующий кафедрой Белорусского государственного технологического университета, кандидат физико-математических наук, бывший проректор Республиканского института высшей школы Сергей Ветохин.

По словам заведующего кафедрой БГТУ, администрации вузов действительно советуют студентам искать себе подходящее место, но не потому, что не могут найти работу выпускникам, а потому, что, возможно, найдут не лучшую.

«Сами студенты могут поискать по своим каналам, в которые вузы официально не обращаются, возможно, где-то у них работают друзья, знакомые и т.д.», – добавил он.

Чтобы не портить статистику

Между тем, правительство страны потребовало от белорусских вузов всех выпускников трудоустроить. Как говорится в отчете о мониторинге нарушений, подготовленным БОСС, целью которого являлось выявление нарушений законодательства со стороны вузов, университетам уже в который раз «напомнили» «о необходимости предоставления как можно более высокой статистики по распределению молодых специалистов». В том же отчете сказано, что на местах это привело к случаям давления со стороны администраций университетов на студентов последних курсов.

Невозможность выбора места работы по своему усмотрению, обязанности не соответствующие ожиданиям, невозможность уволиться по причине низкой оплаты труда и многое другое обуславливают негативное отношение большинства студентов к институту распределения.

Неудивительно, что в ходе опроса, проведенного БОСС, только 34% студентов ответили, что положительно относятся к обязательному распределению после вузов.

Как считает Сергей Ветохин, поручение о трудоустройстве было дано немного не по адресу: «Ведь у Минобразования нет рабочих мест, трудоустраивать выпускников нужно было поручать тем, у кого они есть, то есть предприятиям, чтобы они озаботились выполнением закона».

Впрочем, что касается самого института распределения, его, на взгляд Ветохина, можно было бы отменить – потери от этого не будет. Возможно, его нужно сохранить лишь для врачей и учителей, поскольку на местах существует дефицит этих специалистов, считает кандидат физико-математических наук.

Рынок труда и образование: взаимодействие есть?

Нужно отметить, в последние годы все чаще можно слышать о том, что белорусская система образования ориентирована на воспроизводство специалистов без учета рынка труда. Работодателей не удовлетворяет качество подготовки кадров, а учебные заведения не спешат подстроиться под потребности бизнеса.

«Вся система образования у нас ориентирована на рынок потребителя, а не на запросы рынка труда: условно, если тысяча человек хочет быть юристами, то и открывается тысяча мест на юридических специальностях, не задумываясь, нужно ли такое количество специалистов данного профиля вообще», – отметила Кристина Рихтер.

Специалист уверена, если бы система образования ориентировалась на рынок труда, тогда бы и Минобразования проводило мониторинг предприятий, а те бы, в свою очередь, предоставляли информацию, какие специалисты могут потребоваться им через лет пять. Тогда бы, по словам председателя БОСС, и создавались необходимые факультеты, открывались специальности под запросы рынка труда.

В свою очередь Сергей Ветохин уверен, что к «перепроизводству» определенных кадров нужно относиться спокойнее. Большое количество экономистов и юристов на рынке труда возникло, по его словам, за счет платников. Сергей Ветохин называет это образовательным запросом населения.

«Кто-то не может освоить, например, математику, физику, химию, и выбирает, на его взгляд, казалось бы престижную специальность. И это его право. Здесь есть выход: проводить в СМИ антирекламу подобных «популярных» специальностей, подталкивая молодых людей к более правильному выбору», – сказал он.

А вот решить проблему привлечения молодых специалистов на педагогические специальности можно лишь одним путем, уверен Сергей Ветохин: создав хорошие условия работы для учителей и обеспечив их достойной зарплатой.

Также он отметил назревшую необходимость проведения большого качественного исследования рынка труда: «Предприятия нужно обязать исследовать ротацию кадров, которые у них есть, и возможность включения в эту ротацию выпускников. В результате мы хотя бы будем знать, что делать и куда стремиться дальше, и, возможно, тогда не будет неоправданного перекоса: масса невостребованных одних кадров и острый недостаток других».