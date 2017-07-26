Одному из патриархов белорусской оппозиции, лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько в этом году исполнилось 56 лет, но в плане физподготовки он даст фору молодым — политик и сейчас легко сделает подъем с переворотом на турнике 50 раз.



Фото: "Радыё Свабода"

Мне нравится народный вид спорта — футбол. Я, наверно, как ходить начал, стал гонять мяч. И продолжаю сейчас. Как раз сегодня у меня полтора часа футбола, играю в том числе с теми, кто в два раза моложе меня. Пока бегается с ними, есть еще запас прочности. Хотя иногда могу буквально заползать домой. В последний раз, когда играли, (у нас команда ветеранов против молодежи), мы у них выиграли 8:4. Они техничнее и сильнее, но у нас больше желания выиграть.

Я с физкультурой всю жизнь на «ты». В детстве, помимо футбола, был еще и хоккей. Помню, даже на костылях стоял на воротах. Я был в некотором смысле фанатом спорта, всегда участвовал в каких-то соревнованиях. Играл за сборную школы по футболу, потом за институтскую сборную. В армии увлекся гиревым спортом и борьбой от нечего делать.

Во время службы я был в учебке замкомандира взвода (призвали после института), моей главной задачей была физподготовка новобранцев. 42 человека, люди были разные: чеченцы, белорусы литовцы. Как их мотивировать? Я построил их перед двумя перекладинами и говорю: «Вот эта перекладина ваша, а это моя. Через две недели встречаемся. Ставка — 10 тортов». А в армии это деликатес. Через две недели мы встретились, и я подтянулся 180 раз, а они все вместе — 140. Я говорю: «Ну что, будем заниматься?». После этого мне не надо было повышать голос, убеждать, кричать. Они у меня просто рвали.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В «американке» физкультура стала средством борьбы нервов, борьбы за самоуважение и выживание (Анатолий Лебедько находился в СИЗО КГБ с 20 декабря 2010-го по 6 апреля 2011-го как фигурант дела о массовых беспорядках 19 декабря — Прим. GO.TUT.BY). Приходилось заниматься в переполненной камере, где и дышать было тяжело. Тем не менее, я каждый день по 1000 раз качал пресс, делал упражнения на брусьях (их роль играли нары), отжимания.

Я и сейчас легко сделаю подъем с переворотом 50 раз. Восстановил форму, пока был в Молодечно (Анатолий Лебедько получил 15 суток после «Марша нетунеядцев» в Молодечно — Прим. GO.TUT.BY). Когда ко мне молодых ребят привели, они сначала просто лежали, а потом посмотрели, что дядька занимается, и тоже начали. Потом мы организовали шашечный турнир. Кто выигрывал, должен был отжаться 25 раз, за второе место — 50, за третье — 150.

Кроме футбола раз в неделю, я каждый день езжу на велосипеде. Думаю, километров 10 накручиваю. Я живу недалеко от Дроздов, здесь неплохая инфраструктура для тех, кто любит нажать на педали. Зимой вместо велосипеда ежедневно бегаю километров по 5. Я бегун со стажем, и одно время мне было грустно, потому что я знал всех бегунов в Веснянке в лицо. Мы с ними здоровались, как старые знакомые. У нас сообщество бегающих мизерное по сравнению с Западом. Хотя появилась велодорожка, на которой довольно много людей.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Я не кофеман, я любитель почаевничать. На завтрак ем несладкий йогурт или деревенский творог с Комаровки. Как сладкоежка могу еще взять булочку, орехи или изюм. Но так как много двигаюсь, не ограничиваю себя в еде. Питаюсь для удовольствия. Правда, в последнее время мы с женой исключили свинину из рациона. Теперь у нас рыба, говядина, индюшатина.

Я могу летом выпить хорошего пива — не белорусского, правда. В этом плане я не патриот. На встречах с друзьями — бокал хорошего виски или вина.

Курить я попробовал в первом классе и тогда же завязал. Пришел как-то к другу и услышал истошный крик. Приоткрыл дверь и вижу — лежит мой друг на большой деревенской лавке со спущенными брюками, и его отец, добрейшей души человек, ремнем порет за сигареты то ли «Беломорканал», то ли «Север». Меня это впечатлило, я представил, как попаду в руки к своему отцу. С тех пор совершенно не тянет курить.