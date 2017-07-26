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Дедушка для твоей бабушки: житель Сингапура в 50 выглядит на 20

27.07.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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50-летний фотограф и манекенщик Чуандо Тан стал популярным после того, как пользователи Сети заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет, рассказывает lenta.ru. Несмотря на возраст, у мужчины почти нет морщин и неровностей кожи лица.

Чуандо Тан много времени уделяет спорту и придерживается правильного питания о чем рассказывает своим подписчикам в социальных сетях. На его аккаунт подписаны почти 300 000 человек, и число продолжает расти. 

Мужчина часто загружает откровенные селфи и фотографии с знаменитостями, а также свои фотоработы.

Это не первый случай, когда пользователи Сети становятся известными из-за своей молодости. Недавно 42-летняя дизайнер из Тайваня Лур Хсу стала звездой интернета благодаря тому, что выглядит на 18.

 
 
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