Дедушка для твоей бабушки: житель Сингапура в 50 выглядит на 20

50-летний фотограф и манекенщик Чуандо Тан стал популярным после того, как пользователи Сети заметили, что он выглядит вдвое моложе своих лет, рассказывает lenta.ru . Несмотря на возраст, у мужчины почти нет морщин и неровностей кожи лица.

Публикация от CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) Июн 7 2017 в 6:22 PDT

Публикация от CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) Апр 30 2017 в 5:01 PDT

Публикация от CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) Янв 9 2017 в 5:48 PST

Чуандо Тан много времени уделяет спорту и придерживается правильного питания о чем рассказывает своим подписчикам в социальных сетях. На его аккаунт подписаны почти 300 000 человек, и число продолжает расти.

Мужчина часто загружает откровенные селфи и фотографии с знаменитостями, а также свои фотоработы.

Публикация от CHUANDO - Official Account (@chuando_chuandoandfrey) Авг 11 2016 в 5:28 PDT

Это не первый случай, когда пользователи Сети становятся известными из-за своей молодости. Недавно 42-летняя дизайнер из Тайваня Лур Хсу стала звездой интернета благодаря тому, что выглядит на 18.