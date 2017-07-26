«Наша семья среднестатистическая, живем в Минске, двое детей, доход средний», — рассказывает Виктория Цыбина. Осенью 2015 года они ездили в Аликанте и потратили около 2 тысяч евро, учитывая даже расходы на визы. «Наш отдых может показаться не совсем бюджетным, однако все познается в сравнении: путевка на четверых на две недели в Испанию стоит намного дороже», — отмечает минчанка.



Фото из личного архива героев

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На билеты и проживание — 1,2 тысячи евро

— В осеннем отдыхе есть масса преимуществ. Во-первых, цены на билеты и проживание ниже, чем летом. Во-вторых, отдыхающих на порядок меньше. В-третьих, нет изнуряющей жары: в отличие от +35 в июле во время нашей поездки температура не поднималась выше +28. Море кажется даже теплее, поскольку нет разницы температур. Выбор овощей и фруктов огромен, а пропуск двух недель в школе прошел совершенно незаметно.

Основные траты — это билеты и проживание. Билеты Ryanair из Каунаса в Аликанте обошлись нам в сумму около 700 евро. Могли бы потратить и меньше: в декабре 2014 года билеты туда и обратно были по 60 и 50 евро. Мы же решились на путешествие только в феврале 2015 года, за это время ценник подрос до 90 и 70 евро. Страховка авто и оплата стоянки возле аэропорта потянули на 60 евро.

Насчет проживания: для тех, кто едет на отдых в Испанию, есть отличная альтернатива airbnb. Это испанский сайт niumba. Выбор жилья обширный, ценник по ощущениям чуть ниже, меньше оплата за услуги сайта. Единственный минус — сайт полностью на испанском, а еще не все арендодатели объясняются на английском. Но нам это не помешало снять чудесную квартиру за 35 евро в сутки (525 евро за все).

На проезд, еду и шоппинг — 680 евро

— Жили мы в пригороде, между местечком Эль Кампельо и Аликанте. Там находится шикарный пляж Мучависта, отличное место для семейного отдыха. Около 4 км береговой линии с чистым песочком, игровыми площадками, просторной набережной, разнообразными кафешками: что еще надо детям для счастья? Жилье вдоль побережья, на так называемой первой линии, более дорогое: цены стартовали от 50 евро даже осенью. Но в основном это многоэтажная застройка, а мы искали что-нибудь «более приземленное». В итоге вида на море у нас не было, зато имелся чудесный вид на окрестности, а еще бассейн и велосипеды в придачу. Велосипеды на море — замечательный вид транспорта: хозяйка любезно предоставила кресло для 3-летнего сына, а дочке приладили подушку на багажник. Таким образом мы объездили все окрестности: катались вдоль набережной, заехали в Эль Кампельо и просто исследовали окружающую местность.

Из нашего городка в Аликанте ходит трамвайчик, на котором мы и ездили довольно часто. Выгодней покупать проездной на 10 или 20 поездок. Атмосфера вечернего Аликанте очень впечатляющая, мы с удовольствием гуляли по городу. В сумме на проезд потратили не меньше 100 евро, но сюда еще входят и расходы на однодневную поездку в Эль Альбир. Тоже очень интересное место: пляж галечный, море совсем другого цвета, горы подступают к самому побережью, плюс имеется свой национальный парк. Да, в траты за проезд надо добавить 80 евро за такси до аэропорта. Прямой автобус обошелся бы вдвое дешевле, но с детьми мы этот вариант даже не рассматривали.

Еще 500 евро ушли на покупки еды в супермаркете, посиделки в кафе и даже кое-какой шопинг. Продуктами закупались в среднем раз в 2−3 дня на 40−60 евро, причем во вкусностях (морепродукты, фрукты) себе не отказывали. Что касается кафе, с удовольствием пробовали блюда местной кухни: за 10 евро можно прилично поужинать. О шопинге у нас, правда, не самые лучшие воспоминания. Просто сын в том возрасте не признавал никаких магазинов: 10−15 минут, и пора на улицу.

Для полноты картины можно добавить стоимость виз — 150 евро. Визы делали сами в испанском визовом центре. Итого общая сумма составила чуть больше 2 тысяч евро. Мне кажется, очень даже неплохо для семьи с бюджетом «попиццот».