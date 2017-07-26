Иностранцы теряют интерес к работе в Беларуси. Треть приехавших - китайцы

Число тех, кто приехал на работу в Беларусь, продолжает сокращаться: за шесть месяцев у нас трудоустроилось на 2,5 тысячи иностранцев меньше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 11 тысяч белорусов в этом году уехали за границу работать по договорам и контрактам, сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД, — и это почти на 1,2 тысячи человек больше, чем за тот же период прошлого года.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Зарабатывать за рубежом с января по июнь этого года решились 5018 белорусов. Чаще всего они уезжали в Россию: за шесть месяцев таких было 2991 человек. 1119 устроились на работу в Польше, а 432 — в США. Если в России и Польше белорусы чаще востребованы как представители рабочих специальностей (2602 и 1087), то в США, как правило, уезжают, чтобы стать работниками сферы обслуживания и торговли (427). Руководителей из числа белорусов, получивших работу за границей, только 14. Все они трудоустроились в России. Искать работу за рубежом чаще всего предпочитают минчане и жители Могилевской области.

С января по июнь в Беларуси получили работу 8627 иностранцев из 74 стран. Больше всего среди них китайцев (3086), украинцев (2339) и россиян (1222). Хватает приезжих из Узбекистана (250), Армении (196), Азербайджана (164) и Литвы (160). Из Швейцарии, Нигерии, Ливии и Кубы — по одному человеку. Без учета граждан ЕАЭС, лидируют среди иммигрантов представители рабочих специальностей (3491), а также квалифицированные работники и специалисты (2130). Меньше всего — занятых в сельском хозяйстве (374).