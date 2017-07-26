Татуировки — личная тема для каждого, кто её носит, с глубокой историей. Признак элитарности, клеймо раба, божественная отметка, путеводная звезда в загробном мире, тайное любовное признание гейши к своему господину — все это татуировки.

В 21 веке женщины привнесли новое значение в нательные рисунки — возврат к жизни, обретение надежды.

Однажды после очередного острого приступа #хочунемогутатуировку# и в поисках вдохновения я наткнулась в интернете на потрясающе красивый рисунок на груди женщины. И хотя к верующим себя причислить не могу, тут я почувствовала то самое — божественное присутствие.



Тату-мастер Shane Wallin, источник pinterest.com

Очень часто потрясающие истории начинаются откровенно ужасно. История этой женщины не стала исключением: в молодости — успешно побеждённый рак молочной железы, но спустя 24 года болезнь вернулась. После ещё одной операции героиня решила превратить свои шрамы в произведение искусства.

В США желание женщин трансформировать след своей болезни в предмет восхищения — не редкость. Вот уже много лет в Америке существует проект P.ink ( Personal Ink ), объединяющий огромное количество тату-мастеров, которые помогают женщинам после мастэктомии вернуться к нормальной жизни. Ведь борьба с раком груди не заканчивается после успешной операции и последнего курса химиотерапии. После пережитого ужаса нужно еще по кусочкам собрать свою самооценку, уверенность в себе, ощущение женственности и сексуальности. И таких героинь, плюнувших в лицо костлявой и пнувших ее под одно место шикарной татуировкой #яживаисексуальнавыкусите# довольно много, и они вдохновляют тысячи.



источник pinterest.com



источник pinterest.com



Мастер David Allen, источник pinterest.com



Пэтти Кэр после профилактической двойной мастэктомии (мастер Shane Wallin) Источник goingviralposts.biz



Вилли Мэй — (мастер Miranda Lorberer) pinterest.com

К татуажу хной отношение более лояльное — все-таки это кратковременное явление на теле. Однако и тут женщины смогли удивить. В 2011 году в Канаде появилось общество художников Henna Heals, помогающее женщинам, потерявшим волосы после химиотерапии или алопеции, вернуть уверенность в себе. Henna Crown, или «Корона из хны», поистине королевское украшение для этих храбрых людей, преодолевающих подобные удары судьбы.



















Все фото: ritebook.in

В нашей стране, к сожалению, проекты вроде P.ink или Henna Heals пока не получили широкого распространения. У нас очень много превосходных, неравнодушных тату-мастеров, художников по татуажу хной, способных взяться за подобные работы. Однако стеной между ними и их героинями встают наши застарелые установки «правильности», «нормальности», «унификации». Наши женщины и в горящую избу, и коня на скаку, да только духу сказать в открытую, гордо заявить о своей болезни, битве и победе над ней у них не хватает. И в этом нет их вины. Слишком велика канцерофобия — страх общества перед раком и теми, кто его перенес.

Лучше притвориться, что не было такого. А что в это время чувствует сама женщина?.. Ну, так это к психологу, и то к нему пойдет даже не каждая третья.

Алла Ромазанова — одна из тату-мастеров в Беларуси, которая вот уже 20 лет работает с женщинами, пережившими мастэктомию.

— Я делала ареолы (рисунок соска) прошедшим удаление молочных желез женщинам на протяжении всего моего профессионального пути, но это были одиночные случаи. Больше года назад я вступила в российскую ассоциацию Belief добровольной помощи женщинам, перенесшим рак груди, дополнительно прошла обучение. После этого стала продвигать это в нашей стране. Сейчас я выполняю несколько таких работ в месяц.





— Запомнилась ваша первая работа для женщины, которая пережила онкологию?

— Первая работа? Да нет, все случаи уникальные и запоминающиеся. Это возрожденные люди, которые пережили больше, чем каждый из нас. Многие все равно находятся в зоне риска, но эти женщины эмоционально другие — с ними легко и приятно работать.

— Существуют ли сложности при работе с этими клиентками?

— После удаления молочной железы удаляется и лимфатическая система. Для женщин очень опасны любые травмы, любой порез может привести к разным последствиям. Поэтому есть опасения и многие не решаются, но татуировка-ареол делается по всем нормам СанПиН. Плюс заживляющие пленки, которые наносятся поверх работы и позволяют переносить процесс заживления комфортно.

— В Беларуси, к сожалению, такое направление в татуаже и подобные социальные проекты не развиты. Как вы думаете, с чем это связано?

— Раньше подобное никак не афишировалось. Сейчас есть возможности, однако те же социальные сети не пропускают фотографии с изображением груди. А ведь это непосредственно примеры работ. Меня неоднократно банил фейсбук и инстаграм. Получается, услуга есть, но знают о ней мало.

— Знаете ли вы других белорусских тату-мастеров, которые помогают женщинам после онкологии?

— В России, в Европе много мастеров, работающих в этом направлении. Некоторые белорусские татуировщики делают бесплатно брови, стрелочки во время химиотерапии. Про ареолы не слышала, но многие отправляют клиентов ко мне по этому вопросу.

— Вы общались с вашими клиентками уже после? Изменилась ли их жизнь, мироощущение?

— Именно общение с моими клиентками после и вдохновляет меня заниматься этим. Я вижу, как меняется качественно их жизни. И я счастлива, что могу сделать чью-то жизнь лучше!

Это не агитация массово делать себе тату или рисунок хной после операций, несчастных случаев, болезней… Просто хотелось бы, чтобы белорусские женщины — пережившие, выстрадавшие — не теряли себя. Будьте открытыми, свободными, посмотрите в глаза своим страхам и проблемам. Ваше тело совершенно в любом случае. Просто иногда нужно не бояться напомнить себе еще раз об этом!