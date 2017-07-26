Эстет-правдоруб Сергей Соседов о фестивальных скандалах разных лет

"Славянский базар — 2017" по традиции оставил кому-то приятные воспоминания, кому-то — новые впечатления, в том числе и известному музыкальному критику Сергею Соседову, чьи комментарии всегда своеобразны, интересны и, как правило, справедливы.

Сергей Соседов не стесняется в характеристиках, оставаясь при этом в рамках цивилизованности и правил хорошего тона. В телефонной беседе критик рассказал радио Sputnik Беларусь о самых острых "фестивальных" моментах прошлых лет и наиболее ярких впечатлениях от увиденного в нынешнем году.



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"Я наделал очень много шуму, и все чиновники, которые там сидели, и министр культуры, какие-то облисполкомовские люди, я так понял, приняли к сведению то, что я говорил. По поводу художественной части фестиваля я спрашивал, например, кто утвердил пошлейшее шоу "Однажды в России". Это очень дешевый КВН самого низкого пошиба. Это даже не художественная самодеятельность, а художественная самонадеянность. Это было бездарно, мелко, пошло, низкопробно, и это было шоу на главной площадке фестиваля, и я спрашивал, кто это утвердил", — рассказал Соседов.

Музыкальный критик признал, что во время витебского фестиваля поставил на вид очень много актуальных тем и реальных проблем, и надеется, что был услышан и организаторами, и членами жюри конкурса вокалистов.

"То, что в итоге не Шаранкову дали первое место, а украинцу, это тоже была моя тема. Я говорил, что из года в год белорусский артист получает если не Гран-при, то первое место. Такое ощущение, что жюри соответствующим образом ангажируется, поскольку далеко не всегда белорусский артист имеет сильные, яркие вокальные данные, мощный репертуар, внешность и так далее", — отметил Соседов.



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Собеседник привел в пример вокальный конкурс прошлого года, во время которого разразился скандал. Соседов тогда обвинил в непрофессиональной работе членов жюри во главе с Валерием Леонтьевым, которые, по мнению критика, очень несправедливо оценили самую сильную конкурсантку — Анну Тимофей из Израиля.

"Было очевидно, что есть она и есть все остальные. И жюри ей выставило какие-то средние баллы, ну просто позорные. Я сказал, что такие члены жюри должны быть дисквалифицированы, а их оценки дезавуированы. В итоге ее едва натянули на третью премию, а Гран-при получил белорусский артист", — поделился воспоминаниями Соседов.

Музыкальный критик высказал свое мнение и по поводу конкурса молодых исполнителей нынешнего года.

"Я бы Шаранкову вообще дал диплом. Ну не тот это артист, он еще сырой артист. Я бы лучше дал болгарину, он был интереснее, и сцена его любит, красавец писанный, самый красивый артист конкурса. И поет, и внешность такая дорогая, глаз не оторвать от болгарина было", — рассказал о впечатлениях Соседов.

Полную версию беседы с эпатажным музыкальным критиком Сергеем Соседовым слушайте на радио Sputnik Беларусь.