Мое собачье дело

Столичная милиция снова решила напомнить нам о правилах содержания собак в городе. На каждую собаку без намордника могут направить целого участкового, о чем сообщают в своем официальном "Твиттере".

Во Фрунзенском р-не очевидец заявил о выгуле собаки без намордника. Выбыл участковый. По приметам заявителя ищет владельца собаки. #дежурка — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 25 июля 2017 г.

Где-то я с ними согласна — собака в городе может быть опасна для детей, неприятна для тех, кто фанатеет, например, от хомячков или кошек, аллергиков и т. д. Да и тех, кто убирает за своим псом отходы жизнедеятельности не так и много, большинство делают вид, что ничего не заметили и гуляют дальше. Тут я всецело "за" — штрафы, и немаленькие, помогут нам очистить улицы. И не верьте в особую сознательность европейцев и иже с ними — и не курить за рулем авто, и собачьи какашки на улицах убирать их приучали примерно так же. Очень высокими штрафами. В Англии, к примеру, и сейчас в местах выгула собак можно встретить таблички о штрафе в тысячу фунтов. И каждый собачник знает, что в случае чего штраф этот действительно придется заплатить. У нас вроде как тоже штрафы предусмотрены и ответственность прописана, но — страшно сказать! — по данным столичных коммунальщиков, аж на 600 рублей наштрафовали в этом году.



© Sputnik / Елена Васильева Депутат: кто мог подумать, что самым сложным окажется закон о животных

Борьба собачников с коммунальщиками чаще сводится к утренним перебранкам и бодрым склокам во дворе. А правила содержания домашних животных — вроде есть, но реально не работают. Они, например, предписывают собак выше 25 сантиметров в холке выгуливать в наморднике. Выше 25 — это всех, крупнее йоркширских терьеров и чихуа-хуа. Потому как мой 8-килограммовый цвергшнауцер в холке 32 сантиметра. Но про намордник мы ни сном ни духом. У себя в районе даже крупных собак в намордниках я встречаю изредка. Впрочем, собака всегда будет такой, какой ее воспитают. Но это лирическое отступление. Что же касается закона, который не один год уже рассматривают, но принять не спешат — серьезных изменений, думается, в собачью жизнь он не внесет. Потому как "обязать собак не лаять в ночное время" — из разряда иллюзий. А перечень опасных и неопасных пород, на мой взгляд, понятие относительное — куда больше зависит от того, насколько собака воспитана и социализирована. При желании можно из болонки исчадие ада сделать.

Сны старой собаки

Как заядлого собачника меня всегда занимал вопрос жизнеустройства четвероногих в разных странах мира. И, честно сказать, легким шоком было то, что в магазин с собакой, при соблюдении кучи условий, конечно, но все же — можно. А в Великобритании, к примеру, нет бездомных собак. От слова совсем. Так устроена система. Каждый владелец домашнего питомца платит "пай сострадания" в какое-либо общественное движение по собачьему жизнеустройству. Так предусмотрено законом. И эти деньги идут не куда-то на абстрактные площадки для выгула, а на устройство конкретной собаки в конкретные добрые руки. И к этим рукам законом предъявляется немало требований.

Абсолютно у всех задрипышей есть ошейник с адресником, чип, плащ для прогулок в сырую погоду и специальный ремень для фиксации в автомобиле. Это тоже предписано законом. Там, к слову, многое оговорено — вплоть до обязательной стерилизации домашнего животного, за исключением племенного разведения.

Конечно, это все не вчера придумано, формировалось веками. Есть такая старая английская традиция — с появлением ребенка в семье заводят собаку-компаньона для него. Причем рождение каждого последующего детеныша подразумевает и следующую собаку. И вся эта веселая свора растет вместе, часто путая миски.

Может, поэтому собака у англичан — полноценный член общества — с ними можно в большинство магазинов, пабов, в общественный транспорт и кинотеатры. В пабах нередко есть дог-меню, а если магазин все-таки не разрешает заходить с собаками, то при нем будет dog parking. Но собак здесь редко оставляют без присмотра — скорее англичанин найдет более дружелюбное к его собаке место. К слову, и звери отлично социализированы, послушны и воспитаны. Потому как закон предписывает пройти с собакой ОКД — общий курс дрессировки.

В старом пабе, где мы любили бывать, в маленькой деревушке на побережье Северного моря, у камина многие годы лежал старый пес. Дремал себе под треск дровишек в камине и был такой же ценностью места, как крафтовый эль или чипсы из бекона. Недавно его не стало. А на стене у камина появилась табличка "Дружище Спайк, за тебя!" — для многих завсегдатаев он был добрым приятелем, собутыльником. Такая вот история.

Увы, культура взаимоотношений с собакой и уровень ответственности за нее у нас пока совсем не такой. И поколение-другое назад собаку чаще всего воспринимали как хорошего сторожа или охотника: "хату не сторожит — на кость не заработал". Но, к счастью, за последние годы многое изменилось — когда сама стала собачником, я посмотрела на сообщество совсем другими глазами. И к своим питомцам многие относятся куда ответственней, чем иные к детям. И на прогулке за собакой убирают все больше людей. А участковый… ну если кому-то для того, чтобы купить рулон полиэтиленовых пакетов, нужна беседа с представителями правопорядка — путь будет так. В конце концов, у англичан все тоже начиналось когда-то со штрафов.